Kékül már az oportó a villányi borvidéken

Az elmúlt hetekben voltak nagyon meleg napok, de esőből sem volt kevés, így a szőlőterületek csapadék-ellátottsága folyamatos, de még kezelhető volt.

A sok csapadék következtében több betegség is megtámadhatja ebben az időszakban a szőlőfürtöket, amelynek következtében a növényvédelemmel sem lehetett megfelelő módon megóvni a gyümölcsöt. Szerencsére a Villányi Borvidéken még kezelhető az állapot, jó esély van a kiváló minőség elérésére – mondta lapunknak Nagy Gergely, a Villányi Borvidék hegyközségi titkára.

Bár a gazdáknak még fokozottan kell figyelniük a növényvédelemre és bizakodniuk a megfelelő időjárásért, július végén, illetve augusztus első felében a növényvédelmi szezon véget is érhet. Persze abban az esetben ha esős, párás lesz az ősz, akkor még be kell avatkozni itt-ott, azért a szőlőtermelők bizakodóak, hiszen szépen érik a szőlő, jónak ígérkezik a termésmennyiség is.

Nagy Gergely emlékeztetett, tavaly az időjárás kedvezett a peronoszpórának, amit némileg a merlot sínylett meg. Az idén eddig viszont nem jelzett problémát egyik fajtánál sem a sokszor drasztikusan ingadozó időjárás. Mindenesetre a következő hetek időjárásán még sok múlik, hiszen ahogy zsendülnek a bogyók, vékonyodik a bogyóhéj és a sok csapadék hatására kirepedhetnek a bogyók, utat nyitva ezzel a kórokozóknak.

A szakember elmondta, a korai érésű kékfrankosok, kékoportók már kékülnek, de korai szüretre nem számítunk. Mint fogalmazott, ha most kellene megbecsülni, akkor a megszokott időben, augusztus 20–25 környékén kezdődhet a szüret. Amennyiben sok meleg napunk lesz, akkor augusztus 6. után a korai érésű fajtákat, primőr rozé alapanyagokat, illatos reduktív fehér szőlőket elkezdhetik leszedni, de ezzel viszonylag gyorsan végeznek is, hiszen ebből nincs túl sok a borvidéken.

Idén is lehet támogatott zöldszüret

Egyelőre még nem tudni, hogy az idén mennyien élnek a zöldszüret lehetőségével. Ezt a beavatkozási lehetőséget hazánk tavaly alkalmazta először, de legnagyobb területre, akkor több mint 2900 hektárra a Kunsági, illetve a Mátrai, illetve a Tokaji borvidéken adtak be zöldszüreti kérelmet a szőlősgazdák. Idén 5,1 milliárd forintból, a tavalyinál kedvezőbb feltételek mellett, a szőlő minőségének figyelembevételével valósulhat meg az intézkedés, így a termelők 439 ezer és 968 ezer forint közötti összegre pályázhattak hektáronként.