Kell az öv, vagy nem kell az öv az autóbuszokon?

Vajon kötelező-e az övhasználat a városi és helyi tömegközlekedési buszokon, foglalkoztatja a kérdés az így közlekedőket. A bizonytalanság tisztázására, lapunk szakértőket is megszólaltatott.

Napjainkban szerencsére nem sok helyi buszbalesetről hallunk. Olvasónk jelezte szerkesztőségünknek, hogy egy idős hölgy, felszállás közben elesett, és szüksége lett volna vérzéscsillapításra. Ám ezt nem tudta abban a formában megkapni, ahogy kellett volna, ugyanis a buszon nem volt elsősegélyláda.

Nágl Zoltán, a Szigeti Autósiskola autóbusz-oktatója még csak elképzelni sem tudja, milyen oknál fogva nem volt az érintett buszon elsősegély-felszerelés, hiszen utas- szállítást végeznek ezek a járművek, szükségességükről jogszabályok szólnak.

A Tüke Busz Zrt. valamennyi buszán található elsősegély-doboz, amely a járművek kötelező tartozéka. Ennek ellenőrzése az autóbusz-vezető feladata, a mindennapi munkavégzés megkezdése előtt.

Felmerül a kérdés, hogy vajon a buszokon pontosan mi is az elvárás az övhasználat kapcsán. A Volánbusz Zrt. így reagált megkeresésünkre.

– A KRESZ rendelkezései szerint nem kell becsatolni a biztonsági övet lakott területen a menetrend szerinti személyszállítást végző autóbuszban, a lakott területen kívül menetrend szerint közlekedő, utasait szállító buszban, ha álló utasokat is szállíthat.

De az autóbuszban szállított 3. életévét még be nem töltött gyermeknek, illetve annak sem, aki jogszabályban meghatározott orvos által kiállított igazolással rendelkezik. A biztonsági öv használata mindenkinek a saját felelőssége.

Az övhasználat kapcsán újra kikértük Nágl Zoltán véleményét is.

– Abban az esetben, amikor osztálykirándulásokra, fix buszokat kérnek az iskolák, mindig kihangsúlyozom a tanároknak indulás előtt, hogy mindenki legyen kedves bekötni magát. Ezzel megelőzve azt is, hogy menet közben ne rohangáljanak a gyerekek, hiszen egy hirtelen fékezéskor nekieshetnek a székeknek és akár, rosszabb esetben egy kéztörés is lehet a vége. Azt is hozzá tette még, hogy fontosnak tartja minden esetben felhívni erre az iskolák, a tanárok figyelmét is.

Van, aki kötelezővé tenné mindenkinek

– Úgy gondolom, ha az ember akár rövid távon utazik, akár hosszabbon, mindenképpen indokolt a biztonsági öv használata.

Hiszen éppen azon a 10 kilométeres, rövidnek vélt szakaszon is történhet olyan baleset, amely életeket követelhet és utána már hiába gondolkozik azon az ember, mi lett volna ha. Vannak ugyanakkor olyan esetek is, mint például egy tömeges baleset, amikor nem az övön, de nem is az elsősegélydobozon múlik a közlekedő emberek élete. Ezzel együtt én mindenképpen, és erősen ajánlom, sőt kötelezném is mindenki számára a biztonsági öv használatát, ha a feltételek adottak hozzá – nyilatkozta lapunknak János József, aki szerint az sem lehetne kérdés, hogy egy autóbuszon van-e elsősegélydoboz vagy sem.