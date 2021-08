Kellenek a pécsi találkozási pontok

Keresztény, nemzeti és pécsi – e három alapérték köré szerveződik a Pécsi Polgári Szalon Egyesület, amely a közeljövőben is számos programmal várja az érdeklődőket. Rendezvényeik az igényes szórakozás és kikapcsolódás mellett a nemzeti eszmék, a magyar identitástudat és a polgári szellemiség közvetítését is célul tűzték ki.

Lengvárszky Attila, az egyesület elnöke elmondta, Pécsett nagy igényt lát a személyes és a hagyományos európai értékeket képviselő találkozásokra – ezt is elősegítik programjaik, melyek esetében kiváltképp odafigyelnek az igényességre és arra, hogy olyan előadókat, meghívott vendégeket kérjenek fel, akik példaképekként állíthatók mások elé. – A Cirfandli Esték kifejezetten a példaértékű ismert személyiségek bemutatását célozzák, lehetővé téve a közönséggel való beszélgetést, közelebbről való megismerkedést – számolt be Lengvárszky.

A Pécsi Polgári Szalon másik rendszeres programja a Tettyei Piknik, mellyel kifejezetten a családok kedvében szeretnének járni. Amellett, hogy ez is egyfajta találkozási felületet jelent, kikapcsolódást, jó hangulatú együttlétet kívánnak nyújtani a gyermekeknek és szüleiknek egyaránt. Itt játszóvár, arcfestés, kézműves programok mellett zenekarok adnak koncertet, vagy pedig beszélgetős műsort tartanak. A Pikniket gyakran valamely hazai nemzetiség hagyományait őrző közös táncház zárja.

Rendezvényeik harmadik iránya az Igazság Tükrében címet kapta. Itt kifejezetten közéleti ügyeket kívánnak a közönség elé tárni és megvitatni. Nemrég a szakkollégiumi rendszer és a fiatalok értékrendszere volt a téma a kerekasztal-beszélgetésükön.

Az Egyesület további célja a pécsi közéletben való megjelenés is. Jövőbeli terveik közt szerepel egyre intenzívebben részt venni a véleményformálásban és hangot adni a konzervatív polgári értékrend képviselőinek. Szeretnének továbbá egyre inkább nyitni a fiatal generációk felé is, ehhez keresik a megfelelő forrásokat és csatornákat, hiszen a jövő az ő kezükben van. Célkitűzéseik közt szerepel a nagy pécsi hagyományokra visszanyúló civil szféra szerepét növelni a város életében, továbbá helyi vállalatokkal való együttműködést is terveznek. Legközelebbi programjuk a járványhelyzet miatti hosszú kihagyás után újra a Tettyei Piknik lesz, melynek időpontját szeptember 17-ére tűzték ki. Az Igazság Tükrében sorozatra és a Cirfandli Estékre is számos magas rangú helyi és országos elismerésben részesült, neves és példaértékű személyiséget fognak meghívni.