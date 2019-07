Kemencében készültek az ízletes pogácsák Nagypallon

Ahogy az már évek óta hagyomány, falunappal egybekötött pogácsafesztivált rendeztek a hétvégén Nagypallon.

Különféle ízesítésű pogácsák készültek ősi receptek alapján a kemencében, a sós süteményeket a rendezvény ideje alatt bárki megkóstolhatta. Az első pogácsafesztivált 2005-ben tartották a településen, amely a közös emlékezést és együttlétet jelenti az ott élők és az elszármazottak számára.

A falunapot is ezen a hétvégén tartották, a megjelenteket különböző tánccsoportok, együttesek szórakoztatták. A pécsváradi Zengő Praxisközösség is ellátogatott az eseményre, standjuknál sok érdeklődő fordult meg, akik vérnyomás-, vércukor- és testzsírmérésen is részt vehettek. Gyógytornász válaszolt a helyiek mozgással kapcsolatos kérdéseire, de dietetikustól is kérhettek tanácsokat az érintettek. A programok iránt érdeklődőket egészséges finomságokból összeállított kóstoló várta, előzetes regisztráció alapján pedig anyajegyszűrést is végeztek.