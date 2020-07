Keményen büntettek már az első napon a parkolóőrök

A városvezetés kérhette volna azt is a parkolóőröktől, hogy először csak figyelmeztessék a jegy nélkül parkolókat, de nem ez történt, már az első díjköteles órákban osztogatták a bírságokat.

Július 2-től ismét fizetni kell a parkolásért, így mindenhol újra csöngenek a százasok az automatákban, csipog a telefon az applikációs vagy a kártyás fizetés után. A megyeszékhelyen a városlakók nagy többsége tisztában is volt ezzel, saját tapasztalatunk is azt mutatta, hogy az autótulajdonosok nem bíztak a jó szerencséjükben, és vettek jegyet. Rövid, mindössze negyedórás sétánk alatt azt vettük észre, hogy a parkolóőrök is kirajzottak, és folyamatosan ellenőrizték a gépkocsikat.

Az ellenőrzésnek köszönhetően két órával a díjköteles időszak megkezdése után néhány száz méteren belül tucatnyi autó szélvédőjére tűzték ki a kék bírságcédulát. A Pécsi Nemzeti Színház mögött pedig egy olyan területen is bírságoltak, ahol még a járvány előtt csak a színház dolgozói állhattak meg, viszont egy ideje már bárki, így azok, akik megszokásból parkoltak itt, pórul jártak – köztük a színház dolgozói is.

Kerestük a balliberális városvezetést is, hogy megtudjuk, az első két órában hány embert bírságoltak meg pontosan, és mekkora összegre számítanak az első nap a bírságokból, de nem válaszoltak. Felvetettük azt is, hogy az első napon esetleg a bírság helyett elég lett volna a figyelmeztetés is a feledékeny autósoknak, ám erre sem reagáltak.

Péterffy Attila, Pécs polgármestere egyébként korábban arról beszélt, hogy havonta átlagosan 75 millió forintos kiesést jelentett az ingyenes parkolás Pécsnek.

Ezzel kapcsolatban viszont megjegyezendő, hogy a kormány azért döntött így, hogy ezzel is segítse az embereket, vagyis ez az összeg a pécsi állampolgárok zsebében maradt. Úgy tudjuk, hogy a tavalyi adatok szerint havonta a 75 millió forintból 50 millió forint érkezik közvetlenül a parkolási díjakból, bérletekből, 25 millió forint pedig a bírságokból származik – ezért sem lehet tehát véletlen, hogy már az első napon keményen bírságoltak a parkolóőrök Pécsen.