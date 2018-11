Kenyeret is süthet majd a tésztagyár Komlón

Tovább bővíti tevékenységét a Komlói Tésztagyártó Szövetkezet – többek közt zöldségfélék termesztésével, önkormányzati területek kezelésével, friss pékáru gyártásával is foglalkoznának. A módosítás eredményeként újabb közmunkások válhatnak a jövőben főállású alkalmazottakká és kereshetnének több pénzt a munkájukkal.

Kenyér és friss pékáru gyártása, zöldségfélék termesztése, áruszállítás, zöldterület kezelése, takarítás, történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése – többek közt ezekkel is foglalkozna a Komlói Tésztagyártó Szövetkezet a jövőben. A tevékenységi kör bővítéséhez a legutóbbi testületi ülésen járult hozzá a város képviselő-testülete.

A 2014-ben indult gyárban eleinte kizárólag közfoglalkoztatottak dolgoztak, a termékeiket pedig a városi közétkeztetésben, iskolák, egészségügyi és szociális intézmények konyháján hasznosították. A jó minőségű, helyi alapanyagokból készült tésztákra azonban igen nagy kereslet mutatkozott – a mára már szociális szövetkezeti formában működő üzem a versenypiacon értékesíti termékeit.

A tésztagyárban hatan dolgoznak főállású alkalmazottként, ők kivétel nélkül közmunkásként kezdték. – A szövetkezet tevékenységi körének bővítésével – amelyet széles körű egyeztetés előzött meg – a jogi hátterét teremtette meg a képviselő-testület annak, hogy a városban még több közfoglalkoztatott elsődleges munkaerőpiacra való visszavezetésére nyíljon lehetőség – tájékoztatta lapunkat Polics József, Komló polgármestere. Többek közt a savanyítóüzemet kiszolgáló mezőgazdasági ágazatot, az önkormányzati területek karbantartását, rendbetételét is a szövetkezeten keresztül működtetné a város a jövőben, így mintegy 10–15 közmunkás válhatna alkalmazottá, és kereshetne legalább minimálbért a mostani közfoglalkoztatotti bér helyett. A tervek szerint az érintetteket jövő év március 1-jétől foglalkoztatnák, a tevékenységi körök bevonását több lépcsőben tervezik megvalósítani.

A komlói tészta népszerűségét jelzi, hogy három megyében 52 helyre értékesítik – két saját mintabolt mellett 16 közétkeztetőnek, 32 viszonteladónak és 4 szövetkezetnek is szállítanak. A saját termékek mellett népszerű az általuk forgalmazott gluténmentes tészta is, terv a további bővülés.

Több elismerést is kiérdemelt már a komlói üzem

A komlói önkormányzat a kezdetektől folyamatosan kereste a lehetőséget, hogy a város számára hasznos és értékteremtő tevékenységeket is be tudjon vonni a közmunkaprogramokba. Így született meg a különféle mezőgazdasági tevékenységek és a betonelemgyár mellett a tésztagyár ötlete. Az üzemet egy leromlott állapotú, üres üzlethelyiségből alakították ki, közfoglalkoztatottak munkájával. Egy újabb sikeres pályázatnak köszönhetően az önkormányzat beszerezte a tésztagyártáshoz szükséges gépeket, majd 2015-ben asztalra kerülhettek az első komlói gyártású termékek. Az országos közfoglalkoztatási kiállításokon is többször elismert üzem tavaly a Szentlőrinci Gazdanapok Élelmiszeripari Nagydíját is kiérdemelte.

