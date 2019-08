Keresik a mézédes csemegekukoricát, válogatnak a fügéből

Kitart az őszibarack és a nektarin is, de mutatjuk mi mennyi mostanában a piacon.

Ugyan a piacon még túlnyomórészt a nektarin és az őszibarack a sláger, azonban sokak kedvenceinek helyét lassan de biztosan átveszi a vajszlói dinnye, amelyet már akár 199 forintért is megkaphatunk néhány árusnál. Ezen felül egyre nagyobb népszerűségnek örvend a vásárlók körében a mézédes csemegekukorica, valamint a málna, de sokan keresték a lecsóba való zöldségeket is.

A kukorica darabját a legtöbb helyen 130 forintért árulják, de találhatunk akár 110 forintért is. A kofák elmondása szerint a vásárlók átlagosan 4–9 csövet visznek haza, ami valamivel több, mint tavaly ilyenkor. Ez pedig azt bizonyítja, hogy az idei termés ízletesebbre sikerült. A héten megjelent a pultokon a füge is, ami nagyon gazdag béta-karotinban, valamint kalciumban, azonban az ára még kissé drága, hiszen 950 forint­ért adják kilóját. Néhány helyen már pultra került a magyar szőlő, amelynek kilójáért akár 800 forintot is elkérhetnek, továbbá lehet kapni nagyon szép fekete szedret és bőséges kínálat van a sárga- dinnyéből is.