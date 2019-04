Keresztény hívők lepték el a Széchenyi teret

Sok turista fotózta a Széchenyi téren a nagyszombati feltámadás-körmenetet.

Egy fiatal anyuka sétált tegnap este lányával az Széchenyi téren, mikor nekik is feltűnt, hogy az Irgalmasok temploma előtt óriási tömeg gyűlt össze. A bejárat előtt hangfalak voltak kihelyezve. Az anyuka magyarázta is, hogy biztosan egy prominens személynek van most keresztelője, ezért van ez a nagy felhajtás.

Pécs, Széchenyi tér: nagyszombati körmenet Közzétette: József Zsigmond – 2019. április 21., vasárnap

Ha egy kicsit tovább maradt volna, és megkérdezte volna az Irgalmas templom körül várakozókat, megtudhatta volna, hogy nagyszombaton az esti vigília szertartásával kezdődik a katolikus egyház legfontosabb ünnepe, a húsvét, amely a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti, hogy Jézus feltámadt a halálból, és ezzel minden embert megváltott bűneitől. A mise végén a hívők körmenetet tartottak a Széchenyi téren.