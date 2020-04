Kerüljük most el az öncélú motorozást!

Itt a jó idő, egyre több kétkerekűvel találkozhatunk az utakon. A motorozás ugyan a kijárási korlátozás idejében nem tiltott tevékenység, ám mivel előírták, hogy kerülni kell a felesleges érintkezést más emberekkel, így a céltalan motorozás most nem célszerű.

A Magyar Közlönyben március 27-én megjelent rendelet alapján – mely a miniszterelnök csütörtöki bejelentése alapján határozatlan ideig érvényes – a lakóhely, tartózkodási hely elhagyására csak alapos indokkal kerülhet sor. Ilyen indok például a munkavégzés, az élelmiszerboltok, patikák és drogériák látogatása. Való igaz, motorral is lehet menni munkába, bevásárolni vagy gyógyszertárba, ám ez nem lehet ürügy lehet az öncélú, céltalan motorozásra. Fontos tudni azt is, hogy a szabályszegőkre pedig legrosszabb esetben több ezer forintos pénzbüntetés vár.

– Lehet motorozni, de nem ajánlott. Persze kifogásokat keresni mindig lehet, például, hogy valaki egyéni szabadidős tevékenységként motorozik, vagy hogy a szerelőhöz megy akinek a műhelye 50 kilométerrel arrébb van. De én azt javaslom – saját magunk és embertársaink védelmében – bírjuk ki most ezt az időszakot felesleges motorozás nélkül, és inkább maradjunk otthon – mondta érdeklődésünkre egy baranyai hobbimotoros.

Ennek ellenére a napokban a baranyai utakon találkoztunk jónéhány motorossal. Autósként ilyenkor különösen vigyázzunk rájuk, hiszen minden évben nagyon sok a motoros baleset ebben az időszakban. A motorok ugyanis most 3-4 hónap kihagyás után kerültek elő a garázsból, és egy ekkora szünet után a motorosoknak is vissza kell rázódniuk a nyeregbe. Fontos, hogy a balesetmentes közlekedés érdekében autósként is próbáljunk türelmesek maradni és a sávon belüli mozgásoknál is nézzünk bele a visszapillantó tükrökbe.