Késéssel, de lekerültek a választási plakátok Pécs utcáiról

Múlt hét kedd délután járt le a határidő, hogy a május 26-i európai parlamenti választáson indult pártok eltávolítsák a kampány idején a közterületeken elhelyezett plakátjaikat.

A határidőt a pártok többsége betartotta, ám a pécsi belvárosban még pár napja volt olyan párt, akinek plakátjai a közterületet díszítették.

A pécsi városháza sajtóosztálya megkeresésünkre közölte, hogy a választási eljárásról szóló törvény szerint a plakátot annak kell eltávolítani, a szavazást követő 30 napon belül, aki azt kihelyezte. Hozzátették, bírságolási, büntetési lehetőség nincs a jogszabályban, így ilyen jellegű szankció kiszabására tehát nincsen és nem is volt mód korábban sem az önkormányzatnak. Mint ahogy nincs mód a választási szervek részéről előzetes felszólításra, figyelmeztetésre sem. Kiemelték, az egyetlen eszköz ami rendelkezésre áll, az a mulasztó jelölő szervezet, vagy párt költségére való eltávolíttatás. Ezt a közterület tulajdonosa, illetve kezelője indítványozhatja, a szavazás napjától számított 30 nap elteltével. Ezt a korábbi években is Biokom Nonprofit Kft. végezte, és mint közölték, ezután is végezni fog.

Az eddigi tapasztalat az, hogy a pártok jellemzően – igaz nem mindig teljes körben – eleget tettek a kötelezettségüknek.