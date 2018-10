Keskenyek az utcák, nem parkolhatnak a saját házuk előtt a hosszúhetényiek

Sok helybéli áll értetlenül a Hosszúhetény Község Önkormányzata jegyzője által szignált felszólító levél előtt, melyet a napokban dobtak be a Zengő lábánál fekvő falu postaládáiba. Nagy a felháborodás, de vajon jogos-e?

Meglehetősen elkeseredett hangvételű levél érkezett be szerkesztőségünkbe, melyben olvasónk elpanaszolta, hogy a jegyző szerint egy 2018 júliusában hatályba lépett rendelet értelmében Hosszúhetény utcáinak egy részén nem parkolhat az ember a saját háza előtt.

Az általa mellékelt felszólítás szövege a következőképpen fogalmaz: a „többször módosított 6/2008. (VII. 7.) önkormányzati rendelet főszabályként tiltja a személy- és tehergépjárművek közterületen való tárolását, parkoltatását.” Olvasónk azt nehezményezi, hogy a parkolás kifejezés nem szerepel a rendeletben, és úgy érzi, ez emberi jogaiban sérti őt. Az ominózus szöveget megvizsgálva kiderül, hogy igaza van, a parkolás szó egyszer fordul elő, akkor sem releváns kontextusban, helyette végig „tárolás” a terminus technicus.

Természetesen megkérdeztük a másik felet is, hogy miért ragadtatta magát a képviselő-testület ilyen drasztikus lépésre. Dr. Orbán László, Hosszúhetény jegyzője elmondta, hogy a község sok régebbi utcája meglehetősen keskeny, és a rendszeresen ott parkoló, tárolt gépjárművek komoly akadályt képeznek szemétszállításkor, de a tűzoltóautók és mentők is nehezen férnek el, nem beszélve a hókotrókról, télen. Ezért, illetve a településkép megőrzése érdekében került módosításra a rendelet, melynek célja nem a parkolás tiltása, egyszerűen arra szeretnék rávenni a helyieket, hogy ha meg tudják oldani, álljanak be az udvarukra, a garázsukba. Amennyiben ez nem lehetséges, nyújtsanak be kérelmet a gépjármű közterületen való tárolásának engedélyezésére, melyet – felülvizsgálat után – minden további nélkül megad a polgármesteri hivatal, ha jogos a kérés. Szankcióval egyébként egyelőre nem jár a felszólítás, de a további renitens viselkedés a gépjármű elszállíttatásával végződhet.

Vita tárgya, tárolás-e a parkolás

Nem egyértelmű, honnan kezdve számít tárolásnak a parkolás. A két fogalom keverésének, összemosásának valóságos szakirodalma van az interneten, melynek csúcsteljesítménye az egyik kormányhivatal osztályvezetője által jegyzett állásfoglalás, mely jegyzői kérdésre 8 oldalon keresztül taglalja, hol válik el egymástól a parkolás és a tárolás. Az előbbi egyenértékű az egy helyben 5 percen túl történő várakozással. Utóbbi definiálása már problematikusabb, a kapcsolatba hozható szabályozások értelmében a tárolás „a parkoláshoz viszonyítva rendeltetésellenes használatként jelenik meg”, azaz a „közterület nem tárolásra kialakított hely, nem „lerakat”, „telephely”, hanem parkolásra, a megállásnál ugyan hosszabb idejű, azonban mégsem korlátlan egy helyben tartózkodásra szolgáló területrész”. A meghatározásból tehát az derül ki, hogy a tárolás viszonylagos fogalom. Nem is csoda, ha másként látja az autós és a jegyző, hogy mit is kéne érteni rendeltetésszerű használat alatt.