Kész a gyermekbirodalom a Harkányi Gyógyfürdőben

Újabb fontos állomásához érkezett a Harkányi Gyógyfürdő fejlesztése, elkészült ugyanis az új kültéri gyermekbirodalom, amely sok élményelemével felhőtlen szórakozást biztosít majd a kicsik számára a következő nyári szezonban.

Elkészültek a Harkányi Gyógyfürdő új gyermekmedencéi a strand területén. A műszaki engedélyeztetés folyamatban van, így a jövő évi szezon kezdetekor indulhatnak a próbaüzemek.

– Mivel kültéri medencékről van szó, a terheléses próbaüzemet csak olyan időben végezhetjük el, amikor a gyerekeket bele lehet engedni a medencékbe. Addig téliesítjük a gépészetet – mondta Marosi-Melles András, a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. elnök-igazgatója. A most elkészült kültéri gyermekbirodalom egyébként négy medencéből áll, köztük van a legkisebb korosztálynak megfelelő 25–50 centiméteres, valamint a már nagyobbakhoz illő 1,20 méteres vízmélységű medence is, és természetesen különböző életkornak megfelelő játékokat építettek be: szimulált vízesés, vízágyúk, kis méretű csúszdák szolgálják majd a gyermekek örömteli szórakozását.

A fürdőigazgató elmondta, a szeptembertől üzemelő Harka Vízivilág is beváltotta a hozzá fűzött reményeket, és a kültéri gyermekbirodalom elkészültével a gépészeti rendszerek összehangolása is megtörtént ebben a hónapban, így már a vízhőmérsékletekre sincs panasz. A beltéren 27-29 fokos helyiségek fogadják a vendégeket, a vízhőmérséklet pedig medencéktől függően 33 és 36 fok között van.

A Harka Vízivilágba szervezett zenés éjszakai fürdőzések nagyon népszerűek, és az is elmondható, hogy ennek az új résznek a működtetésével a pandémia előtti időszakhoz képest is erősödött a fürdő forgalma.

– A járványhelyzet aggasztó hírei miatt az ember azt gondolná, hogy vissza fog esni a forgalom, ennek ellenére kismértékben, de folyamatosan emelkedik a látogatók száma, még ahhoz a 2019-es forgalomhoz képest is, amely az utóbbi évek egyik legerősebb látogatószámát hozta – fogalmazott a fürdőigazgató.