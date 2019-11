Kész az új óvoda Bólyban, a jövőjét alapozta meg ezzel a város

– kezdte ünnepi beszédét pénteken Hárs József, Bóly polgármestere a több mint félmilliárd forintból megépült új óvoda és bölcsőde átadásán.

Az intézmény alapkövét tavaly márciusban tették le, tegnap pedig már a használatba vételi engedélyt kapta meg az épület, amelyet a gyerekek – a szükséges engedélyezési eljárást követően – január elején vehetnek majd birtokba.

A város mintegy 400 millió forint támogatást nyert a beruházásra a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból, ezt 175 forinttal egészítette ki az önkormányzat – a telek megvásárlása mellett többek közt a parkolók építését, a zöldfelület kialakítását is saját forrásból finanszírozták.

Az új bólyi óvoda a korábbi intézmény – amelyet még 1882-ben Montenouvo Júlia hercegnő alapított – tőszomszédságában kapott helyet. A mintegy 1500 négyzetméternyi alapterületű épületben a 6 óvodás csoportban 180 gyermeket, a 2 bölcsődei csoportban pedig 28 kicsit tudnak ellátni – azaz mintegy 40 gyermekkel többet tudnak majd fogadni, mint jelenleg.

Hargitai János országgyűlési képviselő kiemelte, példaértékű a bólyi beruházás, hiszen azt állami pénz segítségével a helybéliek hozták létre – helyi tervezővel, helyi kivitelezőkkel. Hamarosan mintegy 30 millió forintos állami támogatásból, kifejezetten az óvodás és bölcsődés korosztályú gyerekek igényeinek megfelelő rekortán sportpályával is gazdagodhat az intézmény.

Őri László, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke hangsúlyozta, az átadó lezár egy beruházást, és egyben egy új korszak kezdetét is jelenti – az óvoda és bölcsőde építésével a jövőbe fektetett be a város, elősegítve a fiatalok helyben maradását.

Saját kis uszodát is kaptak a gyerekek

Az új, a Bólyi Német Önkormányzat fenntartásában működő óvoda és bölcsőde mindenben megfelel a mai kor elvárásainak: a csoportszobák mellett többek közt tornaszoba, orvosi rendelő, logopédiai helyiség, melegítő konyha is épült a teljesen akadálymentes intézményben. A játszóudvar felszereléséhez a Magyar Falu Program keretében nyert támogatást a település. A fűtést geotermikus rendszer biztosítja és napelemek is kerültek az épületre. Kuriózum továbbá, hogy egy 36 négyzetméteres fedett kis uszoda is a gyerekek rendelkezésére áll, elősegítve, hogy már egészen kicsi korban, helyben el tudjanak kezdeni úszni tanulni.

Hárs József a további tervek kapcsán elmondta, az óvoda előtt, az utcai árkok burkolásával további parkolóhelyeket szeretnének kialakítani, hogy elegendő helyet biztosítsanak a szülők számára. Ezen kívül az óvoda területén egy biokert, valamint egy öntözőrendszerrel ellátott park kialakítása is része a terveknek, ezen kívül az épületbe klímaberendezéseket is vásárolnának.