Készülnek a Pécsváradi Leányvásárra

Ötszáz főnél nagyobb rendezvényeket továbbra sem lehet tartani, így Pécsváradon is át kell gondolni, hogyan szervezik meg a jelentősebb programokat. Az augusztus végére tervezett Határtalan Lakomát és az októberi Pécsváradi Leányvásárt is megtartanák bizonyos változtatásokkal.

A várban minden évben vendégül látják a Zengőalja Önkormányzati Fejlesztési Társulás több mint húsz települését és a testvérvárosi delegációkat egy közös főzésre. Ez a Határtalan Lakoma, amelyen tavaly csak a főzőcsapatok nagyjából kétszáz főt tettek ki, emellett 670 jegyet adtak el, így az eddig megszokott formában idén nem tudják megtartani ezt a programot.

Ahogy Gászné Bősz Bernadett-től, a vár szakmai vezetőjétől megtudtuk, végleges döntés még nincs, hogyan rendezik meg, az is elképzelhető, hogy zártkörű lesz a program. A kisebb rendezvényeket azonban megtartják a várban, hétvégén a Siklósi Vár mutatkozik be, de lesz majd Pécsváradi Big Band koncert és német est is.

Készülnek a városban a Pécsváradi Leányvásárra is. Amennyiben a jogszabályok nem változnak, akkor a kézműves vásár részét változatlanul megtartják, hiszen arra jelenleg nem vonatkoznak a korlátozások, a néptáncos előadások és koncertek pedig ellen­őrzött létszám mellett folynának. Ahogy Zádori János polgármester elmondta, folyamatosan konzultálnak a szervezőkkel, hogy reagálni tudjanak azonnal a változásokra. Hozzátette, a Leányvásárt valamilyen formában már háromszáz éve minden évben megtartják, szeretnék, ha ez a folyamat nem szakadna meg, de természetesen követik a hatályos rendelkezéseket.