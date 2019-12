Készülődik a Pécs Pride, önkénteseket keresnek a lebonyolításhoz

A nyár közepén jelentették be, hogy jövő májusban a baranyai megyeszékhely adhat otthont elsőként a homoszexuális felvonulásnak egy belga kapcsolatokkal rendelkező egyesület, a pécsiek előtt alig ismert – egyébként nem is magyar nevű – Diverse Youth Network jóvoltából. Az eseményről egyelőre keveset lehet tudni, a szervezők is viszonylag szűkszavúak, megkeresésünkre egyáltalán nem reagáltak.

Ezt ne hagyja ki! Készíts velünk töltött káposztát karácsonyra! Válogass a legjobb receptekből! Mindenesetre ahogy a társrendezvény, a Budapest Pride honlapján az olvasható, azért választották Pécset, mert szerintük a „város megérett” a rendezvényre. A program szervezői szerint „a különböző kisebbségek összefogásával egy jelentős, fontos üzenetet hordozó, kulturális fesztivált tudnak létrehozni”. A 2020-as pécsi felvonulás rendezői már programszervező önkénteseket is keresnek, velük szemben fontos elvárás, hogy egyetemi hallgatók, friss diplomások legyenek. Szintén a közösségi médiában számoltak be arról, hogy néhány napja Pécsen találkoztak a budapesti pride szervezőivel. A téma már a városházát is elérte, a legutóbbi közmeghallgatáson egy felszólaló Péterffy Attilának, Pécs polgármesterének szegezte a kérdést: miként viszonyul az önkormányzat a felvonuláshoz? Akkor a polgármester közölte, van saját véleménye, de azt nem árulta el. A közgyűlésben helyet foglaló pártok kapcsán pedig kijelentette: még nem alakították ki az álláspontjukat. A polgármester lapunknak a témában feltett kérdéseire nem válaszolt. Úgy tudjuk, hogy a felvonulást elég a rendőrségen bejelenteni 48 órával a rendezvény előtt, ám várhatóan már hetekkel korábban megteszik, hogy az eseményt időben meg tudják tartani, hiszen lehetnek olyan kérdések, amiket két nap alatt nem lehetne tisztázni a rendőrséggel. Amikor még dobálta volna őket

A baloldali városvezetésnek köszönhetően már félmillió forintos tiszteletdíjért innovációs tanácsnoki pozícióban dolgozhat az önkormányzatnál az a Nemes Balázs, aki néhány éve még homoszexuálisok megdobálásáról értekezett. Úgy vélekedett, hogy utcakővel „picit durva” lenne megdobálni őket, de ha tojásról, záptojásról vagy vajsavval töltött tojásról van szó, akkor az már rendben van. A korábbi szélsőséges kijelentéseiről ismertté vált politikus ma már a balliberális Momentumot erősíti.