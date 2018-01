Két emberből egy leteszi az érettségit a megyében

Az iskolázottsági színvonal emelkedésével tovább csökkent az általános iskolai nyolc évfolyammal vagy annál alacsonyabb végzettséggel rendelkezők aránya a megyében, és ezzel párhuzamosan tovább nőtt a közép- illetve felsőfokú végzettségűeké.

A teljes magyar népesség 17 százaléka nem rendelkezik semmiféle befejezett iskolai végzettséggel (mert nem fejezte be, esetleg még el sem kezdte az általános iskolát), és ez az arány a megyében is hasonlóan alakul a Központi Statisztikai Hivatal most megjelent kiadványa szerint, amely a 2016 októberében végzett „kis népszámláláson” alapul.

A jelentés arra is rámutat, hogy a magyarok 20 százalékának általános iskola, 18 százalékának szakmunkás vagy szakiskola a legmagasabb végzettsége. Az érettségivel rendelkezők aránya 28, a diplomásoké 18 százalékot tett ki.

Baranyában összesen közel 310 ezren legalább az általános iskola nyolc évfolyamát elvégezték – áll a jelentésben. A nők iskolai végzettsége a kimutatás szerint a férfiakét meghaladó mértékben emelkedett az elmúlt évtizedekben, ebben a körben továbbra is ők vannak többségben. Ez több mint 163 ezer személyt jelent a megyében.

A felmérés időpontjában 154 ezren rendelkeztek megyeszerte érettségivel, és közel 56 ezren felsőfokú végzettséggel.

– Szerencsére nem túl magas nálunk az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők száma, hiszen lépéseket tettünk annak az irányába, hogy mindenki befejezze az általános iskolai tanulmányait – mutatott rá Takáts Gyula, villányi polgármester. – Jelentős a középfokú végzettségűek aránya, és itt elsősorban a megfelelő szakmai képzettség a meghatározó: a turizmus, szőlő- és borkultúra területén. Mellettük rendelkeznek és dolgoznak felsőfokú végzettséggel.

– Elmondhatjuk, hogy többnyire középfokú végzettsége van már mindenkinek a faluban, és jól látható a tendencia, miszerint a fiataloknak igénye mutatkozik az érettségire – tájékoztatott Veszprémi Istvánné, Kiskassa polgármestere. – Mellettük sokan állnak közel a nyugdíjhoz, és a közfoglalkoztatási programban leginkább az általános iskolai végzettséggel rendelkezők vesznek részt.

Több dolgozó

Az elmúlt öt évben valamennyi iskolázottsági szinten nőtt a foglalkoztatottság, miközben csökkent a munkanélküliek aránya a Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint. Az 1,4 millió aktív korú diplomás 83 százaléka 2016-ban foglalkoztatott volt. A megyében is nőtt a gazdaságilag aktívak csoportjába tartozók száma, ezen belül a foglalkoztatottaké emelkedett, a munkanélkülieké pedig több mint 50 százalékkal csökkent. Emellett csökkent az ellátásban részesülő, inaktívak száma.

A diplomások

A fővárosban kiugróan magas a felsőfokú végzettségűek aránya, ez 39 százalékot jelent, ami Baranyában is meghaladja a 20 százalékot. A legtöbb diplomást (28 százalék) a megyeszékhelyeken találjuk, ezt a városok követik 18 százalékkal, majd a falvak 11 százalékkal. A jelentés szerint a felsőfokú végzettséggel rendelkező népesség nagymértékben emelkedett az évek során: 2001 óta megduplázódott a számuk, és mára minden ötödik 20 éves vagy annál idősebb embernek van diplomája.