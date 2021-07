Két hét múlva már ehetjük az ormánsági görögdinnyét

Ahogy beköszönt az igazi nyár, egyre többen vágynak a lédús, magyar görögdinnyére. Nem kell már sokáig várni, ha minden a tervek szerint halad: két hét múlva már megkóstolhatjuk a méz­édes ormánsági dinnyéket.

Idén húsvét után kezdték el az ormánsági gazdák kiültetni a fóliaalagutakba a dinnyepalántákat. A növények azóta sokat fejlődtek, erről mi is meggyőződhettünk. Tegnap délelőtt ugyanis Gerdén jártunk, ahol Szin József őstermelő gyönyörű dinnyéit néztük meg közelebbről. A termelőknek idén több problémával is szembe kellett nézniük, de úgy tűnik, hogy jó lesz a szezon, jó minőségű magyar dinnye kerülhet hamarosan a piacokra.

– A fóliaalagutas görögdinnyék betakarítása várhatóan július tizedike körül megindul, ám nagyobb mennyiség a megszokottak szerint, tizenötödike magasságában várható – fogalmazott a gazda, aki már több mint két évtizede foglalkozik dinnyetermesztéssel. – Nagy rá a kereslet, naponta 30–40 vásárló kérdezi meg a vásárcsarnokban, hogy mikor lesz már dinnye.

A sorokban megnézegettük a kis dinnyéket, melyek már nem is voltak olyan kicsik, a szabadföldiek között is láttunk már 4–5 kilós gyümölcsöket. A gerdei gazda a korábbi évekhez hasonlóan idén is többfajta dinnyével készül a szezonra. Ő már tudatosan, ebben a szezonban is ültetett magas cukortartalmú, magszegény dinnyét. Mellyel kapcsolatban az a tapasztalata, hogyha a vásárlók egyszer megkóstolják, onnantól kezdve keresni fogják. S hogy mi alapján válasszunk dinnyét? A gazda ezt is elmondta: fontos megvizsgálni a színét, a megkopogtatott hangját és szár szárazságát is.

Tavaly még szeptemberben is vásárolhattunk az utolsó ültetésű szabadföldi gyümölcsökből, a termelők remélik, hogy idén is hosszan tart majd a szezon. S ezt nem bízzák a véletlenre, a gerdei földön megnézhettük a legutolsó szabadföldi ültetésből származó palántákat is, ezeket csupán egy hete ültették. Ezekből akár még szeptember végén is lesz majd dinnye.

Szin Józseftől azt is megtudtuk, hogy a sárgadinnyével már a görög előtt is találkozhatunk majd, lassan az árusító helyeken lesznek már ezek a gyümölcsök. Hamarosan tehát elkezdődik a szedés, mely igazi fizikai munka, elkél a sok dolgos kéz, így gyakran szedik a dinnyét nyári munkaként helybeli diákok.