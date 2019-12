Két pécsi civil egyesület is megvizsgálnak

Jövő esztendőtől egy évre köt az önkormányzat szerződést azokkal a helyi civil szervezetekkel, amelyek kulturális feladatokat látnak el közművelődési megállapodások alapján – minderről a kulturális bizottság kedden döntött.

A grémium elnöke, P. Horváth Tamás (MPE-Öttorony) azzal indokolta a lépést, hogy ő még új az elnöki poszton és szeretné látni, milyen tevékenységet végeznek a szervezetek. Hozzátette, nem zárja ki, hogy jövőre majd hosszabb távra szóló szerződéseket írnak alá velük.

Egyelőre ugyanakkor csak 13 szervezettel teszik ezt meg, holott idén még közel húsz ilyen szerződés volt érvényben. Ennek egyrészt az az oka, hogy a városvezetés szerint a civilek nem nyújtották be határidőre a kérelmüket az újabb támogatásokra, másrészt pedig az – ahogy Kunszt Márta (MPE-DK) képviselő jelezte –, hogy a Kertvárosiak az Élhető Kertvárosért, valamint az Összefogás Mecsekszabolcsért Egyesület működését megvizsgálják, mert elmondása szerint lakossági panaszok érkeztek hozzájuk.

Bognár László (Fidesz) képviselő viszont azt mondta, hogy az egy évre szóló kontraktusokkal bizonytalanná teszik a civil egyesületek működését, ezért javasolta, legalább három évig szerződjenek velük. Indítványozta azt is, hogy az istenkúti Waldorf iskolát is működtető Mandulafa Egyesületet, illetve a másik két, most megvizsgálandó szervezetet is támogassák. A jobboldali képviselő javaslatait azonban leszavazta a városvezető baloldal, mondván később még szerződhetnek velük.