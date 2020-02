Kétezer vadász még nem érvényesített Baranyában

A vadászati év végével mintegy 3 ezer Baranyában állandó lakcímmel rendelkező vadásznak kell érvényesítenie vadászjegyét.

A vadászati év nem igazodik a naptári évhez, a 2020/2021. vadászati év 2020. március 1-én kezdődik. Ehhez kapcsolódva február 28-ig van lehetőségük a vadászoknak a Vadászkamara illetékes Területi Szervezetének ügyfélfogadási rendje szerint érvényesíteniük vadászjegyeiket. Az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) Baranya Megyei Területi Szervezetének titkárától, Horváth Csabától megtudtuk, hogy körülbelül 2000 vadász még nem érvényesítette okmányát, nekik kicsivel több, mint két hetük van ezt megtenni a szervezet pécsi székhelyén (Megyeri tér 1/A.) a kötelező díjtételek befizetésével együtt. Fontos észben tartani, hogy ha valaki március elseje után nem rendelkezik érvényes vadászjeggyel az azt jelenti, hogy szabálytalanul tartja fegyvereit, így bevonhatják fegyvertartási engedélyét.

A megyei titkár azt is elmondta, hogy februárban az egész évben vadászható vadfajok (pl. vaddisznó, róka, aranysakál) mellett apróvadjaink közül már csak a fácánkakas, nagyvadjaink közül a gímszarvasborjú, dámszarvasbika és -borjú, őzsuta és -gida vadászható. A tavasz az utódnevelés, agancsfelrakás időszaka, így márciustól a vadászat jórészt a vadkárelhárító vadászatra, róka-, aranysakál-állomány gyérítésére korlátozódik.

– Február végéig kell teljesíteniük a vadászatra jogosultaknak azt az előírást, amit a Vadászati Hatóság a tervek alapján kirótt rájuk. S a következő évi terveiket is most kell benyújtaniuk. A tervek teljesítése mellett a vadászatra jogosultakat vaddisznóra vonatkozóan diagnosztikai kilövésekre is kötelezték az afrikai sertéspestissel összefüggő mintavétel okán – fogalmazott Horváth Csaba.

Plasztikkártya a papíralapú helyett

Horváth Csabától azt is megtudtuk, hogy a Vadászkamara idén áttér a személyi okmányok méretével azonos vadászjegyre, az úgynevezett plasztikkártyákra, melyet várhatóan december 31-ig postáznak ki díjmentesen a vadászok részére. A kamara ügyviteli és tagnyilvántartó szoftverét is lecserélték, ennek okán minden vadásznak szükséges a személyes adatait egyeztetnie a területileg illetékes szervezetnél. A kamara honlapjáról letöltött, kinyomtatott, kitöltött és aláírt adatlapra szükség van a vadászjegy érvényesítéshez. Újdonság, hogy a 2021-es évtől kezdődően lehetőség lesz a vadászjegyek online érvényesítésére is, ám a személyes érvényesítés lehetősége ekkor is elérhető lesz.

Világkiállítás, vadásznap és vadhús

A Kárpát-medence vadászainak, horgászainak és természetkedvelőinek találkozója a Fegyver, Horgászat, Vadászat Nemzetközi Kiállítás február 13 –16-ig lesz Budapesten, a Hung­expóban. Jövőre tartják az Egy a természettel Vadászati és Természeti Világkiállítást, melynek előkészítő eseményei idén is lesznek, baranyai programok is csatlakoznak ehhez. A Megyei vadásznapot a tervek szerint május 23-án tartják Szentlőrincen, ahol a szakmai programok mellet vadételfőző verseny és kóstolás, vadászkutyás és vadászkürtös bemutató is lesz. Az Agrárgazdasági Kamarával együttműködve a tavalyi év után idén is szerveznek vadhúspromóciókat, az egészséges, hazai forrásból származó alapanyag népszerűsítésére.