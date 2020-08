Kétszáz fajta paradicsomot csodálhattak meg a fesztiválon

Második alkalommal rendezték meg a husztóti Paradicsom Fesztivált a hétvégén. A világ minden tájának paradicsoma megtalálható volt a kis baranyai községben, volt norvég, madagaszkári, orosz, izraeli, kicsi, nagy, sárga, lila, zöld, fekete, rózsaszín.

Három éve költözött Husztótra Csendes Ildikó, aki korábban Pécsen manöken iskolát vezetett. Egy nagy álma volt, olyan paradicsom kertet akart létrehozni, ahol a világ összes tájáról származó paradicsom megtalálható lesz.

– Több mint 30 évig marhalegelő volt ezen a terület. Termesztés szempontjából jó, hogy trágyázták a szarvasmarhák, de nehéz volt megművelni az agyagos, letaposott földet. Ennek ellenére jó a termőföld, jó a termés is – mesélt a kezdetekről Csendes Ildikó a Paradicsom Fesztivál szervezője, a Paradicsomkert tulajdonosa, aki egyben őstermelő is.

Két fontos dolgot említett, hogy olyan szép kertünk legyen, mint amit mi is megcsodálhattunk a hétvégén. Az első és a legfontosabb a szeretet, amit a növények meghálálnak. A másik, törekednünk kell a biogazdálkodásra, vagyis kerülnünk kell a vegyszereket.

A Paradicsom Fesztiválra sokan érkeztek autókkal nemcsak a közeli településekről, hanem az ország távolabbi pontjáról is, akiket még a fesztiválsátrak előtt megállítottak. Az ívekre felvezették mennyien ülnek a kocsikban, hogy a rendezvény ne lépje át az 500 fős határküszöböt. Tavaly külföldi (francia, norvég, román) kiállítók is voltak a fesztiválon, ám ők a vírus miatt most lemondták a részvételüket.

– Korábban nem találtam jó paradicsomot, talán ezért kezdtem el ezzel foglalkozni. Szeretek utána járni, utána olvasni a dolgoknak. Kiderült, hogy a paradicsom eredetileg nem piros, hanem a vadparadicsom sárga színű volt – mondta Csendes Ildikó.

A magokat borítékban küldik számára a világ minden tájáról. Az elején csak negyven különböző fajta paradicsom nőt a kertben, ma már a 800-at is eléri. A fesztiválon kétszázat csodálhattak meg a látogatók, ugyanis azok kerültek a pultra, amik most értek vagy érnek. Egyet mindenképpen javasolunk olvasóinknak, ha van rá módjuk, a zöld paradicsomot kóstolják meg, ami nagyon ízletes, zamatos.

Egy titkos recept

Tavaly novemberig fokozatosan értek be a paradicsomok a Paradicsomkertben a fóliasátrakban és a szabad földön. Csendes Ildikó a magokat fokozatosan összegyűjti, januárban elülteti, majd kezdődik a palántázás, több ezer tővel. A locsoláshoz, hogy a betegségeket, gombákat elkerüljék a növények, csalán-nadálytő-zsúrló keveréket, illetve élesztős folyadékot használ. Az élesztős módszerről az interneten szerzett tudomást a Paradicsomkert tulajdonosa. Lapunknak elárulta a „titkos receptet”. Három liter vízhez, három deka porélesztőt, három evőkanál cukrot és egy evőkanál szódabikarbónát keverünk. Ezt a folyadékot hat-nyolc órán át hagyjuk pihentetni. Később ezzel a folyadékkal megöntözhetjük a paradicsom tövét, vagy lepermetezhetjük vele a leveleit. Jó hatással van ez a folyadék a paradicsom növekedésére, a termésmennyiségre, és hatékonynak bizonyult a gombás és más megbetegedések ellen is.