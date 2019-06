Kevesebb a betörés, a testi sértés, de nőtt a rongálások száma

Kevesebbszer kellett betöréses lopás, testi sértés, illetve garázdaság miatt intézkedniük a komlói rendőröknek tavaly, mint az azt megelőző esztendőben – derül ki a közbiztonság helyzetét bemutató friss beszámolóból. Több volt viszont a rongálás és a közterületen elkövetett bűncselekmények száma, mint 2017-ben.

Jelentősen csökkent a testi sértések száma a tavalyi évben, és garázdaság miatt is lényegesen kevesebb alkalommal – a korábbi 34-gyel szemben 7 esetben – kellett a rend­őröknek intézkedniük 2018-ban, mint az azt megelőző évben – derül ki a város közbiztonsági helyzetéről a komlói rendőrkapitányság által készített beszámolóból. Kábítószer terjesztése miatt egy esetben jártak el, csakúgy, mint 2017-ben, és a lopások száma is stagnálást mutat. Ezen belül azonban a betöréses lopások száma csökkent, és ugyanez a tendencia mutatható ki a lakásbetörések vonatkozásában is: a számuk 39-ről 32-re esett vissza egy év alatt.

A rongálások tekintetében viszont nem ilyen kedvező a statisztika: a korábbi 7 helyett 11 eset fordult elő, és ezek általános jellemzője, hogy a motiválatlan elkövetés kivilágítatlan területen történt. Csekély mértékben emelkedtek a közterületen elkövetett bűncselekmények is a városban: a tavalyelőtti 73 esettel szemben tavaly 82-őt regisztráltak.

A közlekedésbiztonsági helyzetről elmondható, hogy a személyi sérüléssel járó közúti balesetek száma valamelyest csökkent – a tapasztalat szerint a városban a közlekedési balesetek főbb oka továbbra is a gyorshajtás, illetve a kanyarodási szabályok be nem tartása. Ittasság miatt tíz esetben intézkedtek a rendőrök, ebből hat alkalommal sérüléssel járt a baleset.

A komlói rendőrkapitányság a bűn- és baleset-megelőzésre is kiemelt figyelmet fordított tavaly is: a „Drog helyett Darts” program során háromezer általános- illetve középiskolás diákhoz jutottak el a legális és illegális szerek használatával kapcsolatos információk.