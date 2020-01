Kevesebb pihenést és több munkanapot hoz az idei esztendő

Hosszú hétvégék szempontjából kevésbé szerencsés a 2020-as, illetve háromnaposakból több lesz idén, mint a négynaposból és két ünnepnapunk is hétvégére esik. Ennek fényében kezdhetik tervezni a munkavállalók a szabadságaikat.

Négy nappal többet dolgozunk idén, mint tavaly és bár hosszú hétvégékkel most is számolhatunk, csak éppen rövidebbekkel, mint 2019-ben. A hagyományos munkarendben dolgozók már január első napjaiban igyekeznek eltervezni a szabadságukat, a nyári nyaralások, az iskolai szünetek, valamint a kisebb utazásokra megfelelő hosszú hétvégék tekintetében.

A helyzet az, hogy az idén két ünnepnap, a március 15-e, és a mindenszentek is hétvégére esik, illetve karácsony másnapja is szombat már, tehát ezek az ünnepek nem a munkanapokat csökkentik, nem számíthatunk extra szabadnapokra. A karácsonyt és a húsvétot leszámítva csak augusztus 20-a körül lesz négynapos hétvége 2020-ban. Mivel az államalapítás ünnepe csütörtökre esik, augusztus 21. péntek pihenőnap lesz, illetve szenteste napját – ami az idén csütörtökre esik – szintén pihenőnappá nyilvánították. E dátumok körül négynapos hosszú hétvégék lesznek, ezeket a pihenőnapokat augusztus 29-én és december 12-én dolgozzuk le.

Még egy négynapos hétvége lesz, hiszen a 2017-től már Magyarországon is munkaszüneti napnak számító nagypéntek és a húsvét hétfő miatt április 10–13. között sem kell dolgozni. Háromnapos hétvégék természetesen lesznek még, egyrészt pünkösd hétfő miatt, másrészt május 1-je és október 23-a is péntek lesz 2020-ban. Ezeknél az ünnepnap miatt lesznek háromnaposak a hétvégék.

A hazánkban meglévő 11 állami ünnepnap megegyezik az európai átlaggal, a legkevesebb munkaszüneti nap egyébként a briteknél van, a legtöbb pedig Szlovákiában és Bulgáriában.

A hosszú hétvégék minden évben meglátszódnak a belföldi turizmus pozitív számaiban is, a gyógyfürdők és a wellness-szállodák országában valóban kellemesen kikapcsolódhatunk az őszi és a téli hónapokban is. A szállodák exkluzív ajánlatokkal csábítják magukhoz a vendégeket ilyenkor, érdemes figyelni ezeket is.