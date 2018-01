Kevesebb volt a program, mégis nőtt a látogatószám, a bevétel

Nem egészen 10 százalékkal nőtt a Zsolnay Örökségkezelő NKft. látogatószáma, közel hatszázezren voltak kíváncsiak a múlt évi rendezvényeikre. S bár a programszám százzal csökkent, a bevétel így is nőtt 50 millió forinttal. A tendenciákról, a további változásokról kérdeztük Vincze Balázst, a cég igazgatóját.

– Mekkora üzem a ZSÖK NKft.?

– Pillanatnyilag 125-en dolgoznak nálunk. Itt jegyezném meg, volt a múlt év végén egy kisebb 8–10 fős létszámleépítés, de éppen azért, mert az optimális méretre törekszünk. Minden ellenkező híreszteléssel szemben a cég létszáma nem csökken tovább.

– Százmillió forinttal több központi támogatást kapnak most, mint tavaly. Mire telik majd ebből a pénzből?

– Az idekerült kulturális egységek, a Pannon Filharmonikusok zenekara, a Pécsi Balett, a Bóbita Bábszínház és a Pécsi Országos Színházi Találkozó többletfeladatainak a finanszírozására fordítjuk. Itt jegyezném meg, ezen kulturális intézmények tavalyi adatait nem számítottuk be a 2017-es eredményeinkbe.

– A múlt esztendőben 583 ezer látogatójuk volt, ami 24 ezerrel több, mint egy évvel korábban. Hogy értékeli ezt a növekedést?

– Nem a látogatók száma a legfontosabb, hanem a műsorok minősége. Az pedig önmagáért beszél, hogy bár 2741-ről százzal csökkent a programok száma, a látogatóké és a bevétel mégis növekedett, utóbbi ötvenmillió forinttal. Ez pedig azt mutatja, hogy javult a programjaink színvonala.

– A pályázati pénzek milyen szerepet töltenek be a ZSÖK költségvetésében?

– Két éve még csupán 30 millió forintot jelentett az ilyen jellegű támogatás, 2016-ban már közel százmilliót, tavaly pedig kétszázmillióra kúszott föl az összeg.

– A belvárosi helyszínek hogy szerepelnek a cégen belüli rangsorban?

– A Művészetek és Irodalom Háza például díjat is nyert, miután tavaly sokkal több programot rendeztek itt, mint korábban.

– Mi a helyzet a Kodály Központtal?

– Azt hiszem, csúcsra ért a létesítmény, 241 rendezvény volt, negyvennel több mint egy évvel korábban. Ez a maximum, ennél többet nem lehet már jól megcsinálni. A látogatószám pedig 89 ezerről 110 ezerre nőtt.

– Hogy áll a Zsolnay-negyed?

– A Negyed a 2010-es átadását követően nagyon hamar felfutott, s nekünk az a célunk, hogy megőrizzük a jó eredményeket. A Zsolnay-negyedben egy ideje 267 ezer körül tartjuk a látogatók számát, míg a belvárosi helyszíneken 200 ezer körül mozog a közönség.

– Mi a konklúzió?

– Büszkék vagyunk a teljesítményünkre, és azt is bátran kijelenthetem, jó gazdái vagyunk a ránk bízott javaknak. Arról pedig talán kevesebb szó esik, de sok új szolgáltatásunk született, például a mauzóleumtól a Gyugyi- gyűjteményig mindenről kérhetők adatok okostelefonon még angolul is, idén pedig szeretnénk a felhasználói nyelveket tovább bővíteni.

Szép díjak és további eredmények

– A Made in Pécsen nyolc kategóriából háromban mi nyertünk – összegez Vincze Balázs. – Mi több, a Zsolnay Fényfesztivál az Év eseménye kategóriában két egymás utáni évben is nyerni tudott. Emellett elhoztuk a MagyarBrands díjat a „Kiváló Fogyasztói Márka” kategóriában és másodikak lettünk Az Év Turisztikai Attrakciója versenyen. A Zsolnay Fényfesztivál a neves európai minősítő szervezettől, az EFFE-től megkapta a Minősített Európai Fesztivál címet, a Magyar Fesztivál Szövetség pedig kiemelt rendezvénynek minősítette. 2018. január elején Made in Pécs díjban részesült továbbá a Művészetek és Irodalom Háza, a Bóbita Bábszínház és a Párhuzamos avantgárd című kiállítás.