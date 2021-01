Kevesen fizetik az ebadót, így eltörlik az önkormányzatok

Megszűnt az ebrendészeti hozzájárulás – vagy, ahogy a köznyelvben ismert, ebadó – Pécsváradon. Több városban már korábban hoztak hasonló rendeletet, mert a hozzájárulást csak kevesen fizették.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A kutyatartóknak ebben az évben már nem kell befizetni az ebrendészeti hozzájárulást Pécsváradon, erről hozott döntést nemrég a város képviselő-testülete. Az indoklás egyszerű, az ebadót kevesen fizették, így nem érte meg fenntartani a számlát. Ahogy Zádori János polgármestertől megtudtuk, az utolsó lezárt évben nagyjából 300 ezer forint bevétel származott a hozzájárulásból, de ennek egy része még a 2019-es elmaradás. Az ebadó bevezetésekor egyébként több mint egymillió forintot fizettek be a lakosok, ez csökkent le mostanra ennyire.

Az összeg nem volt magas, évente 1500 forintot kellett fizetni ebenként, de ez alól is voltak kivételek. A helyi szabályozás értelmében a hozzájárulás megfizetése alól mentesültek a 70 évnél idősebb gazdák, az állami szabályozás értelmében pedig többek között azok is, akiknek örökbefogadott, ivartalanított vagy terápiás kutyájuk van.

Természetesen nem csak Pécsváradon hoztak ilyen rendeletet, hiszen a fizetési hajlandóság máshol is alacsony volt. Nemrég lapunk is megírta, hogy Mohácson is az ebadó eltörlése mellett döntöttek. Vannak olyan települések is, ahol már évekkel korábban megszüntették a hozzájárulást, így például Komlón, ahol már 2012 óta nem kell fizetniük a kutyatartóknak. A megyeszékhelyen az elmúlt években sem állt az önkormányzat szándékában az ebrendészeti hozzájárulás bevezetése, és a közeljövőben nem is kell attól tartani, hogy fizetni kell. A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete már évekkel korábban azt javasolta az önkormányzatoknak, hogy ne vessék ki az ebadót, mert szerintük a törvény ebben a formában a felelős állattartókat bünteti.

Az önkormányzatok azt tehát maguk döntik el, hogy beszedik-e az ebadót, azt viszont törvény írja elő, hogy három­évente legalább egyszer ebösszeírást végezzenek az ebrendészeti feladataik elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel. Az ebösszeírást tavaly Pécsen is elvégezték, minden háztartás kapott egy-egy kérdőívet, de azt csak a kutyatulajdonosoknak kellett visszaküldeniük december 31-ig.

– A három évvel korábbi ebösszeíráshoz képest 2020-ban a kérdőívek kevesebb mint a fele érkezett vissza az ebtartóktól – tudtuk meg a pécsi önkormányzattól. – Ennek oka egyértelműen a jelenlegi járványhelyzet lehet, mert a polgárok kevesebbet járnak a hivatalokba, illetve azokat az ügyeiket intézik csak, amiket feltétlenül szükséges.

A kérdőíveket már csak azért is érdemes lenne visszaküldeni, mert az azokból származó információk hasznosak lennének az önkormányzatnak. Az adatok alapján például meg lehetne határozni, hogy hol van szükség egy újabb kutyafuttató kialakítására.