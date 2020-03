Kezd hozzászokni az új tanítási rendszerhez a diák és a tanár is

Eltelt az első tanítási hét, amióta az iskolák átálltak a digitális oktatásra. Az indulás nem volt teljesen zökkenőmentes, de annak ellenére, hogy szinte egyik napról a másikra kellett megoldani az új helyzetet, könnyen be­lerázódtak a tanárok és a diákok is.

Megyeszerte bezárták kapuiakat hétfőn az iskolák, a gyerekek otthonról, digitális tanrend szerint tanulnak. Nem ment minden zökkenőmentesen, hiszen szinte egyik napról a másikra kellett átállni az új rendszerre. Tudomásunkra jutott olyan eset, hogy az egyik intézményben már kedden témazárót írattak az egyik osztállyal, más tanár pedig úgy adja ki a feladatokat, hogy a diákok szinte semmi segítséget nem kapnak, hol nézzenek utána az adott témának.

– A tanárok, szülők és gyerekek is tanulják még ezt az új rendszert – mondta el lapunknak egy pécsi pedagógus, aki alsósokat tanít. – Mi a KRÉTA rendszerbe töltjük fel a feladatokat, de előfordult, hogy egyszerre túl sokat küldünk, ezért számunkra most az a fontos, hogy megtaláljuk az arányt, ami mellett haladunk az anyaggal, de közben nem terheljük le nagyon a diákokat.

Sok még a tanárokon kívül álló probléma is, esetenként otthon nem látják a feltöltött anyagot, vagy nem tudják letölteni azt. Mivel folyamatos a kapcsolattartás a szülőkkel, ezeket a hibákat minél gyorsabban próbálják megoldani. A diákok többsége is könnyen vette az átállást, ezt mesélte lapunknak a negyedikes Anna is. Ő minden reggel időben felkel, megnézi a feladatokat, és amikor éppen ideje engedi, megcsinálja azokat. A családjukban nincsen házirend, hogy mikor kell tanulni, de nincs is szükség rá, hiszen ez nála magától megy. A legjobban a tesiórákat élvezi, ahol általában táncos, mozgásos videókra kell tornázniuk.

Azonban a diákok sem egyformák, és van, aki eddig még csak rá sem nézett a héten kiadott feladatokra. A tanárok felhívták a figyelmet, csak hátrány származik abból, ha valaki elhanyagolja a tanulást. Ha szükséges, akkor a szülő állítson fel egy szigorú napi beosztást, amelyben megszabja a gyermeknek, mikor oldja meg a kapott házi feladatokat. Akadnak azonban jó szándékú önkéntesek is, a Szentlőrinci Ifjúsági Műhely tagjai például felajánlották, hogy skype-on keresztül segítik a tanulásban azt, aki igényt tart erre.

Időseknek segítenek a bevásárlásban

A 65 évnél idősebb, egyedül élő lakosokat segítő program indult el pénteken Pécsen, ez a PAPI – Program A Pécsi Idősekért. Az idősek a +36-30/573-1764-es, +36-30/573-9488-as vagy a +36-30/573-4084-es telefonszámon kérhetnek segítséget a bevásárláshoz, a gyógyszerek kiváltásához vagy a postai küldemények átvételéhez. A kezdeményezéshez Kővári János a Kerek Világ Alapítvány vezetőjeként felajánlotta a szervezet két mikrobuszát és kollégái közreműködését. A szolgáltatást a hét minden napján, hétfőtől vasárnapig reggel 8 és délután 16 óra között lehet igénybe venni.​ A PAPI térítésmentes, csak a megvásárolt termékekért kell fizetni a lakosoknak.

Meghosszabbították a határidőt

Későbbi időpontban tartják meg az orfűi Medvehagyma Fesztivált. A koncepción ezért változtatni fognak, azt mutatják be, hogy a már elspájzolt medvehagymából milyen finomságokat lehet készíteni. A zengővárkonyi Míves Tojás Múzeum is elhalasztja virágvasárnapi tojásíró versenyét, irodalmi pályázatát pedig meghosszabbítja április 30-ig. Majson és Nagypallon az önkormányzati varrodában elkezdték gyártani a szájmaszkokat, amelyeket hamarosan eljuttatnak a lakosokhoz. A szigetvári Család és Gyermekjóléti Központba eközben már csak engedéllyel lehet bemenni a kézfertőtlenítő használata után. A kollégák azonban telefonon és elektronikus úton is elérhetők.