Kezdetét vette a Lyceum templom várt helyreállítása

Több mint négy hónapja tart zárva a Lyceum templom, a több ütemben zajló helyreállítási munkálatok azonban a napokban megkezdődtek. Mint ismeretes, a pécsi templom épületében a tavaly december 29-ei földrengés okozott komoly károkat: a falakon vakolatrepedések, a freskókon sérülések keletkeztek. Az újranyitásra a felújítást követően kerülhet sor.

– Megkezdődtek a tavaly év végi földrengésben megsérült Lyceum templom belső helyreállítási munkálatai – adta hírül a Magyar Pálos Rend.

Mint ismeretes, 2020. december 29-én Pécsett is városszerte érezhető volt a horvátországi epicentrumú földrengés, ennek során a Lyceum templom is belső károsodást szenvedett: a falakon vakolatrepedések, a freskókon sérülések keletkeztek. Az épületen belül több helyen is lehullottak vakolatdarabok, beborítva az oltár és a padsorok környékét. A templomot emiatt bezárták, az csak a felújítást követően lesz majd ismét látogatható.

Január elején a felkért szakértők megállapították, hogy a vakolat több helyen elvált a boltozattól – a falakon vannak nagyobb kiterjedésű károsodott felületek, amelyekről akár 20-25 kilogramm súlyú vakolatdarabok is lezuhanhatnak, ami életveszélyes. Megállapították továbbá, hogy freskók, falfestmények is sérültek, és az orgona faszerkezetét is vizsgálták.

A Magyar Pálos Rend legfrissebb tájékoztatója szerint a károk felmérése és a szakértői vizsgálatok után, az elvégzendő munkák engedélyeztetését követően megkezdődtek a templom több ütemben megvalósuló belső helyreállítási munkálatai – elsőként a szentély rendbetételén kezdenek dolgozni a szakemberek. – A kivitelezés megkezdését a biztosító által folyósított kárelőleg és a hívek nagylelkű adományai teszik lehetővé – közölték.

A templom teljes helyreállításához további támogatásokat is szívesen fogadnak, a Magyar Pálos Rend kéri, hogy akinek lehetősége van rá, segítse a felújítást. A felajánlásokat a Lyceum Templom 11731001-20108722 számú bankszámláján fogadják, az utalás közlemény rovatában az „adomány, Lyceum” megnevezés feltüntetésével.