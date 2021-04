Kezdődhet a szigetvári várkert rekonstrukciója is

Eddig is kellemes környezetben sétálgathattak a látogatók a szigetvári Zrínyi-vár park­jában, ám jövő év végére még szebb lesz ez a terület. Megújulnak a sétányok, a növényállomány, futókör és játszótér is lesz majd a nemzeti emlékhely mellett.

Nagy léptékekben fejlődhet a közeljövőben Szigetvár, számos felújítás van most folyamatban a városban. A közlekedésfejlesztésben is jól haladnak, s a Zrínyi-vár és környezete is épül-szépül. A járványhelyzetben a múzeumokhoz, fürdőkhöz, turisztikai attrakciókhoz hasonlóan jelenleg a vár is zárva tart, ám a munkálatok nem álltak le a nemzeti emlékhelynél. A falakon belül is felújítási, átalakítási munkálatokat végeznek, s most újabb forrás érkezik a településre, így 340 millió forintból indulhat el a várpark fejlesztése.

A beruházás a Zöld Vár – Szigetvári várpark revitalizálás című nyertes projekt kapcsán kezdődhet meg. A pályázatot még a Nagy Csaba vezette Baranya Megyei Önkormányzat írta ki, a megvalósulásában már az Őri László irányította testület közreműködik. A megvalósításához többletforrás vált szükségessé, melyet a város a benyújtott támogatási igény elbírálásáig saját költségvetéséből biztosít. Mint azt a fejlesztésben részes Baranya Megyei Önkormányzat tájékoztatásából megtudtuk, a fejlesztés során a várat körülvevő várparkot revitalizálják. A közel 8 hektár nagyságú terület meglévő funkcióinak minőségi javítása, és újakkal való megtöltése történik.

A közlekedőfelületek a fenntarthatóság és az akadálymentesség elvein újulnak meg, a várparkban a sétányokon a közvilágítás kiépítése és minőségi utcabútorok (padok, szemetes) telepítése tervezett.

A területen egy fogadópavilon és egy vendéglátó egységnek helyt adó pavilon is lesz. Az egészségmegőrzésre futókör, a gyermekek mozgáskoordinációs és szociális fejlesztése érdekében játszótér is a tervek között szerepel. Kamerarendszert is telepítenek. Az Almás patakon átívelő hidak közlekedőfelületeinek felújítása is meg fog történni, és akadálymentes parkoló kialakítása is tervben van.

A kivitelező a munkaterületet már át is vette a várostól, a beruházás várhatóan a 2022. év második felében zárulhat le.