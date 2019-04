Kezdődik a nagy pécsi Mesefal-projekt

A Nevetnikék Alapítvány önkéntesei április 27-én, szombaton kezdik meg a Pécsi Gyermekklinika falainak kifestését. A négy héten keresztül tartó festészeti akció után a megelevenedett falak átadására május 30-án kerül sor.

A Nevetnikék Alapítvány már évek óta szervezi a mesefalfestést a helyi vállalatok támogatásával, a harmóniát, békét, vidámságot sugárzó kórtermi falak jól lekötik a lurkók figyelmét. Az ambulancián olyan mesefal kivitelezését kezdik most meg, ami nem pusztán gyermekbarátibbá teszi a látványt, hanem az ott várakozó gyerekek figyelmének lekötésére is szolgál.

A tavaly ősszel indult projekt az előkészületi és beszerzési szakaszok után most érkezett az utolsó stádiumba, ami nem más, mint maga a mesefal festése. A körülbelül 260 fő önkéntes bevonásával zajló festészeti akció időpontjai a következők:

április 27., szombat, 10–16 óra

május 4., szombat, 9–19 óra

május 11., szombat, 9–19 óra

május 18., szombat, 9–19 óra

Az átadó ünnepséget május 30-án, csütörtökön, 13 órakor tartják a Pécsi Gyermekklinikán.

Az Interaktív Mesefal-projekt az összes résztvevő számára (gyerekek, önkéntesek, vállalatok) maradandó élményt nyújt. A gyerekek ambulancián történő várakozási feszültségét tudja oldani egy szép környezet, ami körülveszi őket, ami tele van felfedezendő apró rejtett részlettel, amihez oda lehet menni, kipróbálni, játszani vele, és ezzel elűzni az unalmat, elterelni a figyelmet a fájdalomról.

A vállalatok esetében a projekt egy kreatív és egyedi módja a társadalmi felelősségvállalásnak, hiszen a dolgozókat egy valós probléma megoldására vonjuk be. Önkéntesnek pedig az is nyugodt szívvel csatlakozhat a projekthez, aki általános iskolában fogott utoljára ecsetet, és most részese lehet egy komplex festmény megalkotásának.