Kezdődik a Pécsi Napok, Bikinivel, Parno Gaszttal, Geszti Péterrel

Sokat elárul a színvonalról, ha egy fesztivál elsők között indul a rendszerváltás után, aztán megér további harminc esztendőt. Igen, a Pécsi Napokról van szó (szeptember 22–26.), mely mindig ingyenes összművészeti programokkal jelentkezik.

Szóval 30 éves lett a Pécsi Napok. Hogy mi a titka? A kézműves és gasztroutca mondjuk alap hozzá, miként a rendkívül széles skálán mozgó könnyűzenei koncertek is. Itt jegyezzük meg: az idei sztárparádé kiemelkedő fellépői a Bikini együttes, Geszti Péter és a Parno Graszt.

Közülük a Bikini kezd szeptember 22-én a Széchenyi téri nagyszínpadon új(!) és régi slágerekkel, és ekkor hallható Hrutka Róbert Láthatatlan szépség című koncertje is a Művészetek és Irodalom Házában.

Tangó ünnep következik 23-án, tangó show-val, a Tango Harmony Budapest zenekarral, tánctanítással. Tangóflashmob is lesz, meg dél-amerikai kiállítás, valamint belekóstolhatunk az argentin gasztronómiába és a kiváló borokba is. Emellett kitárulnak a magyar-argentin kapcsolatok: levetítik az 1978-as argentin-magyar világbajnoki meccset is.

Szintén a nagyszínpadon jön a Best of Geszti 25-én, Geszti Péter megújított műsora a legsikeresebb Rapülők-, Jazz + Az-, Gringosztár- és Létvágy-dalokból válogat. Geszti Péter két új énekesnővel érkezik és a Jazz + Az muzsikusaival.

A Bor és Dal ünnepe következik 26-án délután, a korábbi évek hagyományainak megfelelően a XXV. Európai Bordalfesztivál záró eseményeként, a Bartók Béla Férfikar, a Szolnoki Járműjavító Férfikara, a Pécsi Egyetemi Kórus és a Misina Néptáncegyüttes fellépésével, Bognár Szabolcs szólóénekével. Este pedig a Parno Graszt zenekar játszik autentikus cigányzenét, saját szerzeményeket és Quimby-, AC/DC-feldolgozásokat.

Láthatunk egy másik fesztiválon belüli fesztivált is, miután a Pécsi Napok együttműködő partnere az V. Pécsi Tanuló Város Fesztivál. Ennek keretében fellép a Pécsi Vasutas Koncertfúvós Zenekar, a Kubalibre, valamint Frank Adél divatbemutatóját is megtekinthetjük. Emellett lesznek workshopok, gyerekprogramok és közel 50 civil szervezet, cég és intézmény várja előadásokkal, bemutatókkal az érdeklődőket.

A zenés-táncos rendezvényeken kizárólag védettségi igazolvánnyal lehet részt venni, de a kézműves és gasztroutca a Sétatéren korlátozás nélkül látogatható.