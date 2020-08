Kezdődik az iskola, megjöttek a könyvek

A legtöbb baranyai általános és középiskolába megérkeztek a tankönyvek. Ettől a tanévtől kezdve már minden diák teljesen ingyenesen kapja meg őket.

A hónap elején elkezdték kiszállítani a tankönyveket az iskolákba, a tervek szerint augusztus 31-re mindenhova eljutnak majd a kiadványok. A pécsi PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Babits Mihály Gimnáziumába múlt héten érkeztek meg a csomagok, a szortírozást követően ezen a héten vehették át őket a diákok. Évfolyamonként meghatározott, külön időpontban kapták meg a könyveket a diákok és szülők, ezzel is betartva a járványügyi ajánlásokat.

A tanároknak néhány felsőbb éves diák is segített a könyvek válogatásában, kiosztásában, így együttes erővel hamar el is készültek a munkával. Turi Katalintól, a PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda igazgatójától megtudtuk, hogy a Deák Ferenc Gimnázium és Általános Iskolában, valamint a Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolájában a diákok padjaira tették a tankönyvcsomagokat, melyeket az első iskolai napon vehetnek majd át a tanulók.

Örömteli, hogy az idei évvel befejeződött a 2013/2014-es tanévben indult folyamat, amellyel felmenő rendszerben vezették be az ingyenes tankönyvellátást. A tavalyi tanévben az első kilenc évfolyamon juthattak hozzá térítésmentesen a könyvekhez a diákok, idén kibővült a támogatottak köre. Az intézkedés érinti az alsó, felső tagozatos általános iskolások és a középiskolások mellett a 13-16. szakképzési évfolyamokra járó tanulókat is. Eszerint idén hazánkban összesen 1,2 millió tanuló teljesen ingyenesen kapja a tankönyveket. Nagy könnyebbség ez a családoknak, ugyanis korábban akár 20–30 ezer forintot is elérhetett egy-egy tankönyvcsomag ára.

Több mint kéthetes lesz a téli szünet

Nyáron jelent meg a 2020/2021-es tanév rendjéről szóló kormányrendelet, ez alapján az iskolai év jövő héten kedden kezdődik, és 2021. június 15-ig tart majd. A diákoknak összesen 177 napig kell iskolába járniuk, kivéve a végzősöknek, számukra az utolsó tanítási nap 2021. április 29-én, csütörtökön lesz. Az őszi szünet október 23-án kezdődik és november 1-ig tart, a téli szünet első napja december 19-én lesz, az utolsó január 3-án. A tavaszi pihenés pedig április 1-től 6-ig tart majd ebben a tanévben.