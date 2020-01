Kézilabda munkacsarnok és börtön is épül az idén Komlón

Gőzerővel fejlődik a város, történelmi léptékű beruházások valósultak meg a tavalyi évben és idén is több nagyszabású építkezés indul meg Komlón – hangzott el a minap, a komlói városházán tartott évindító sajtótájékoztatón.

– Történelmi léptékű városfejlesztési program indult el Komlón az elmúlt esztendőkben – a 2016-17-ben tervezett beruházások egy része 2019-ben már el is készült és további nagyszabású projektek vannak folyamatban, illetve indulnak el az idén – hangsúlyozta Hoppál Péter országgyűlési képviselő a tegnap Komlón tartott hagyományos, az immár hat esztendeje az év első hétfői munkanapján rendezett évindító sajtótájékoztatón. – Összesen tízmilliárd forintnyi fejlesztés valósult meg, zajlik, vagy folynak az előkészületei a városban, és mindez kiegészül két, idén induló, összesen mintegy 8 milliárd forint értékű állami beruházással: kezdetét veszi a büntetés-végrehajtási intézet, valamint a kézilabda munkacsarnok építése – tette hozzá.

– A város kulturális életében is jelentős előrelépés tapasztalható: az utóbbi néhány évben jócskán bővült a komlói nagyszabású események és rendezvények köre. Idén ünnepli tíz éves jubileumát a nagy sikerű Komlói Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál, de a Komlói Amatőr Színházi Találkozó is évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend és a Hét Domb Filmfesztivál is egyre erősödik – fejtette ki Hoppál Péter.

– Gőzerővel fejlődik a város, ilyen intenzitású beruházások akkor voltak utoljára, amikor Komló megépült – emelte ki a tavalyi évet összefoglaló és az idei esztendő terveit vázoló beszámolójában Polics József, Komló polgármestere. – Az óvodák és a bölcsőde tavaly megvalósult fejlesztéseivel a jövő generációjának biztosított megfelelő infrastrukturális hátteret az önkormányzat – kezdte a felsorolást a polgármester. – Több mint 20 kilométeres kerékpár­út hálózat építése ért véget tavaly. A leglátványosabb építkezés a vásárcsarnok és a piac korszerűsítése volt, de a Komlói Bányász Sport Klub létesítményei is megújultak – a futófolyosó felújítása maradt hátra, amire idén kerül sor. Új utakat, járdákat, parkolókat adtak át 2019-ben többek közt Dávidföldön, Gesztenyésben, Körtvélyesben, Somágon. A Templom tér és környezete is új köntöst kapott – összességében elmondható, hogy Komló mindennapjait meghatározó beruházások valósultak meg a tavalyi év során is – összegzett Polics József.