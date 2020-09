Ki lesz a Pécsi Nemzeti Színház új igazgatója?

Mint korábban beszámoltunk róla, az új évadra vonatkozó 207 millió forintos központi és önkormányzati támogatáscsökkenés miatt Rázga Miklós úgy döntött, nem folytatja igazgatói tevékenységét. Ugyanakkor van pécsi jelentkező a pozícióra: Lipics Zsolt színművész ügyvezetőként, Vidákovics Szláven művészeti vezetővel tervezi a közös munkát, az operatagozat irányítására pedig Gulyás Dénest kérnék fel.

Lipics Zsolt, aki 22 éve dolgozik a teátrumban, lapunknak úgy fogalmazott: „A Pécsi Nemzeti Színház a pécsieké, ezért „pécsiek Pécsért” jelszóval a mintegy harmincéves pécsi kötődésű színházvezetési hagyományokat vinnénk tovább, miután személyes tapasztalatok alapján jól ismerjük a baranyai közönség igényeit. A cél a társulat összetartása és erősítése, a 125 év alatt kialakult és megszokott polgári népszínház színvonalas működtetése.” Lapunk társulati érdeklődésére az is kiderült, hogy a színművészek körében a legnagyobb támogatottságot ez a csapat élvezi.

Talán a legnagyobb vetélytársat a pályázók közül egy pesti team jelenti Komáromi Györgynek, a Radnóti Színház gazdasági igazgatójának vezetésével. Komáromi György igazi rutinos színházi szakember, s mellette egy művészeti tanács tevékenykedne Bérczes László (Az Ördögkatlan fesztiválok főszervezője, több sikeres POSZT-ra jutott darab rendezője) vezetésével. A prózai tagozatot Benkó Bence és Fábián Péter (K2 Színház) irányítanák, az operatagozatot pedig Göttinger Pál.

A szakember a pályázati kiírással összhangban menedzserszemléletű színházat ígér, erős fiatalos szállal. Szó nincs alternatív vonalról – tette hozzá –, egy beérett lendületes fiatal társaság kőszínházban szeretné megméretni magát népszínházi törekvésekkel, a pécsi társulattal újragondolva a Pécsi Nemzeti Színházat.

A harmadik biztos pályázó Bodor Johanna koreográfus és Keszthelyi Kinga dramaturg, ugyancsak elismert színházi szakemberek – őket egyelőre nem sikerült személyesen megszólítanunk. Bodor Johanna a Győri Balett tagja volt Markó Iván társulatában, majd a Szegedi Balett szólótáncosa, aztán az évek során a legkülönbözőbb produkcióknak 140 koreográfiát alkotott, a hazai tánctanításban pedig új módszereket dolgozott ki. Keszthelyi Kinga ugyanakkor dramaturgként olyan pécsi előadásokban ténykedett, mint például a Mágnás Miska, Jaj, Carmela!, Amadeus, A vágy villamosa, vagy a Panthera.

Másokról is beszél a közönség

Szeptember végéig még mások is bejelentkezhetnek, a pécsi közönség például két nevet gyakran felvet. Moravetz Leventét (korábban már pályázott erre a posztra) a rendező-színész-produkcióvezetőt, akit megkérdeztünk, miként látja a helyzetet. Ő úgy fogalmazott, hogy több nagyszabású előadása is járja az országot, de rengeteg lekötöttsége van Pécsett is, mindemellett amennyiben a város kapacitálja, akkor elképzelhető, hogy megpályázza a pozíciót. Továbbá Nagy Viktor rendezőt említették többen, az utóbbi időszakban olyan darabokat rendezett Pécsett, mint A muzsika hangja, a Balfácánt vacsorára, az Oliver!, vagy a most következő Kőműves Kelemen. Ő úgy összegzett, első körben biztosan nem fog pályázni, amennyiben azonban az nem lesz eredményes, akkor elgondolkodik a folytatáson.