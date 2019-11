Ki tanítót, ki iskolát választ gyermekének

A leendő első osztályosok szülei lassan elkezdhetik nézegetni az általános iskolák honlapjait, ugyanis már több helyen nyílt napot is hirdetnek.

A 6–7 éves gyermekek szülei döntés előtt állnak, hiszen a következő pár hónapban általános iskolát kell választaniuk. A választást az intézmények nyílt napok, iskolanyitogatók, szülői fórumok szervezésével igyekeznek megkönnyíteni, hogy a gyermekek érdekében a szülők a legjobb döntést tudják hozni.

Hogy ki milyen szempontok alapján választ iskolát, az igen szerteágazó. A kistelepüléseken élők a helyi, vagy a közeli község, város iskoláját választják, ám sajnos egyre többször merül fel ezeknél az intézményeknél a csökkenő gyereklétszám. Magyarbólyban emiatt ösztöndíjjal is próbálták a szülőket afelé terelni, hogy ingázás helyett a helyi iskolába járassák a gyerekeiket. Borjádon – szintén a csökkenő diáklétszám miatt – az idei tanévtől már nem működteti a fenntartó az iskolát.

Az intézmények a náluk elérhető szakkörökkel, illetve az egyéb iskolai programokkal próbálják vonzóbbá tenni az iskolákat, emellett szintén meghatározóak lehetnek az odajáró diákok versenyeredményei, vagy ha az adott iskolában dolgozó tanítók jó híre könnyítheti meg a választást a szülőknek. Persze az is jellemző, hogy a szülők a munkájuk miatt kénytelenek a földrajzi szempontok alapján dönteni, vagyis aszerint választanak, hogy melyik intézmény van lehető legközelebb a lakóhelyükhöz, vagy a munkahelyükhöz. Ezzel szemben sokan akár az egész várost átutazzák reggelente, hogy a számukra leginkább szimpatikus iskolában tanulhasson a csemetéjük.

Nagy érdeklődés volt a szülői fórumon

A Pécsi Jókai Mór Általános Iskolában múlt héten szerdán nagy érdeklődés mellett tartottak szülői fórumot, ahol Priskin Pál igazgató köszöntötte a megjelenteket, majd bemutatkozott az igazgatóhelyettes, a leendő elsősök tanítói, valamint az angol- és a néptáncpedagógus is. Mint ismert, az idén 55 éves intézményben az angoloktatás hangsúlyos szerepet kap, a diákok már első osztálytól kezdve tanulják az idegen nyelvet. A megjelent szülőket főként az érdekelte, választhatnak-e ők gyermeküknek osztályt, vagyis tanítót, illetve hogy az iskola körzetén kívül lakók közül milyen szempontok szerint dől el, ki kerülhet be az iskolába. „Aki a Jókai iskolába készül, az meg is érkezik” – nyugtatta meg a szülőket az igazgató.