Kiderült, hogy kit, mit, hová... – Képgaléria!

A Pécsi Tudományegyetem az idén sem szerette volna, hogy a jelentkezők a négy fal között izgulják végig a ponthúzást, izgalmas programokkal várták a leendő hallgatókat a Széchenyi térre a Pont Ott Partira.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Fél hét felé már szépen gyülekeztek a fiatalok a Széchenyi térre, akik barátaikkal, családtagjaikkal, míg mások látszólag magányosan, de annál nagyobb izgalommal követték az eseményeket. A szervezők interaktív játékokkal készültek a résztvevőknek, miközben a zenéről a pécsi lemezlovas, DJ Greg S gondoskodott, fél nyolctól Edelmann Sofi, a PTE hangja énekelt a közönségnek.

A már környezetmérnökként végzett Zsanettel elegyedtünk szóba, ő a barátnőjét, Viktóriát kísérte a bulira, izgalommal várták a ponthatárokat. A nyári egyetemre érkezett kínai hallgatói csoport pedig szurkolni érkezett a Széchenyi térre. A rendezvény legizgalmasabb része persze az a pillanat volt, amikor is fény derült a felvételi ponthatárokra. Sokan felkiáltásokkal, ölelésekkel fogadták az eredményt, de másoknak sem kellett csüggedniük, pénteken ugyanis az egyetem közzéteszi a pótfelvételi részleteit a felvi.hu-n. A jelentkezési időszak augusztus 6-ig tart majd, augusztus 24-én pedig minden kiderül a pótfelvételizők számára is, ekkor születik a döntés, illetve az eredményekről is ezen a napon szerezhetnek tudomást.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Nemsokkal nyolc óra előtt Őri László alpolgármester, Takács Gyula EHÖK-elnök és Miseta Attila rektor köszöntötték a résztvevőket, majd együtt számoltak vissza a sorsdöntő pillanatig.

Azok a felvételizők, akik jelentkezéskor megadták a mobilszámukat, SMS-értesítést is kaptak ezekben a percekben.

A Pont Ott Parti hangulatáért ezután a Junkie Jack Flash zenekar gondoskodott, majd a legtöbben a Club Fashion felé vették az irányt, a PTE standjánál több száz leendő hallgató vette át azt a karszalagot, amellyel éjfélig ingyenes volt a belépés a hivatalos afterpartyra. Itt DJ Bendown szórakoztatta a felszabadult fiatalokat.

Fel­vé­te­li pont­szám­ok a Pé­csi Tu­do­mány­egye­te­men, nap­pa­li ta­go­za­tos alap- és osztatlan kép­zés­ben 2018-ban (ÁF: államilag finanszírozott; KT: költségtérítéses)

ÁF – KT

Ál­lam- és Jog­tu­do­má­nyi Kar

jo­gász 460 – 282

Ál­ta­lá­nos Or­vos­tu­do­má­nyi Kar

ál­ta­lá­nos or­vos 418– 432

fog­or­vos 418 –

Gyógyszerésztudományi Kar

gyógy­sze­rész 385 – 352

Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Kar

ang­lisz­ti­ka 358 386

ger­ma­nisz­ti­ka–né­met nem­ze­ti­sé­gi szak­irány – –

ger­ma­nisz­ti­ka–né­met szak­irány 293 – 293

informatikus könyvtáros 294 – 294

kom­mu­ni­ká­ció és mé­dia­tu­do­mány 498 – 286

ma­gyar 324 – 307

nemzetközi tanulmányok (magyar nyelven) 478 – 286

nép­rajz 321 – 321

óko­ri nyel­vek és kultúrák–klas­­szi­ka-fi­lo­ló­gia szak­irány 311 – 388

pe­da­gó­gia 287 – 287

politikatudományok 322 – 318

pszichológia (angol nyelven) – 336

pszi­cho­ló­gia (ma­gyar nyel­ven) 435 – 380

régészet 368 – 403

romanisztika–francia szak­irány 375 – 375

romanisztika–olasz szak­irány – –

romanisztika–spanyol szak­irány 320 – 320

ro­mo­ló­gia 301 – 301

sza­bad böl­csé­szet 349 – 383

szla­visz­ti­ka–hor­vát szak­irány 322 – 322

szla­visz­ti­ka–orosz szak­irány 282 – 282

szo­ci­á­lis mun­ka 304 – 304

szo­ci­o­ló­gia 322 – 290

tör­té­ne­lem 324 –

Egész­ség­tu­do­má­nyi Kar

ápo­lás és be­teg­el­lá­tás–ápo­ló szak­irány (Pécs) 280 – 280

ápo­lás és betegellátás–dietetikus szak­irány 334 – 334

ápo­lás és be­teg­el­lá­tás–gyógy­tor­nász szak­irány (Pécs) 379 – 379

ápo­lás és be­teg­el­lá­tás–gyógy­tor­nász szak­irány (Zalaeg.) 325 – 325

ápo­lás és be­teg­el­lá­tás–men­tő­tiszt szak­irány (Pécs) 338 – 338

ápo­lás és be­teg­el­lá­tás–szü­lész­nő szak­irány (Sz­hely) 284 – 284

cse­cse­mő- és kis­gyer­mek­ne­ve­lő (Szom­bat­hely) 292 – 292

egész­ség­ügyi gon­do­zás

és pre­ven­ció–nép­egész­ség­ügyi el­len­őr (Kaposvár) 282 – 282

egész­ség­ügyi gon­do­zás

és pre­ven­ció–vé­dő­nő szak­irány (Ka­pos­vár) 288 – 288

egész­ség­ügyi gon­do­zás

és pre­ven­ció–vé­dő­nő szak­irány (Szom­bat­hely) 286 – 286

egész­ség­ügyi szer­ve­ző (Za­la­eger­szeg) 284 – 284

or­vo­si diagnosztikai ana­li­ti­kus (Kaposvár) 284 – 284

sport- és rekreációszervezés és egész­ség­fej­lesz­tés 320 – 286

szo­ci­á­lis mun­ka (Szom­bat­hely) – –

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

cse­cse­mő- és kis­gyer­mek­ne­ve­lő (Szekszárd) 289 – 289

közösségszervezés 317 –

óvo­da­pe­da­gó­gus 382 – 382

óvo­da­pe­da­gó­gus–né­met nem­ze­ti­sé­gi szak­irány 292 – 292

szo­ci­á­lis mun­ka 284 – 284

ta­ní­tó 284 – 284

ta­ní­tó–né­met nem­ze­ti­sé­gi szak­irány 356 – 356

Köz­gaz­da­ság­tu­do­má­nyi Kar

gaz­dál­ko­dá­si és me­nedzs­ment (an­gol nyel­ven) 429 – 306

gaz­dál­ko­dá­si és me­nedzs­ment (ma­gyar nyel­ven) 428 – 284

ke­res­ke­de­lem és mar­ke­ting 431 – 286

pénz­ügy és szám­vi­tel 426 – 280

turizmus-vendéglátás 400 – 280

Mű­vé­sze­ti Kar

al­ko­tó­mű­vé­szet és muzikológia–elektronikus ze­nei

mé­dia­mű­vé­szet szak­irány 282 – 282

előadó-művészet–klasszikus ének szak­irány 390 – 390

előadó-művészet–klasszikus fa­gott szak­irány – –

előadó-művészet–klasszikus fu­vo­la szak­irány 400 – 400

előadó-művészet–klasszikus gi­tár szak­irány – –

előadó-művészet–klasszikus gor­don szak­irány – –

előadó-művészet–klasszikus gor­don­ka szak­irány 390 – 390

előadó-művészet–klasszikus har­so­na szak­irány 394 – 394

előadó-művészet–klasszikus he­ge­dű szak­irány 398 – 398

előadó-művészet–klasszikus kla­ri­nét szak­irány 394 – 394

előadó-művészet–klasszikus kürt szak­irány – –

előadó-művészet–klasszikus mély­he­ge­dű szak­irány – –

előadó-művészet–klasszikus oboa szak­irány 400 – 400

előadó-művészet–klasszikus or­go­na szak­irány 398 – 398

előadó-művészet–klasszikus trombita szak­irány 300 – 300

előadó-művészet–klasszikus tuba szak­irány – –

előadó-művészet–klasszikus zongora szak­irány 396 – 396

előadó-művészet–zenekar és kó­rus­ve­ze­tés szak­irány – –

tárgyalkotás–ke­rá­mia­ter­ve­zés szakirány 382 – 382

Mű­sza­ki és Informatikai Kar

épí­tész­mér­nö­ki 290 – 290

épí­tő­mér­nö­ki 280 – 280

épí­tő­mű­vé­szet 310 – 310

gé­pész­mér­nö­ki 281 – 281

ipa­ri ter­mék- és for­ma­ter­ve­ző mér­nö­ki 280 – 280

kör­nye­zet­mér­nö­ki 283 – 283

mér­nökin­for­ma­ti­kus 280 – 280

vil­la­mos­mér­nö­ki 280 – 280

Ter­mé­szet­tu­do­má­nyi Kar

bi­o­ló­gia 289– 289

edző 292 – 292

fi­zi­ka 320– 320

föld­rajz 284– 284

föld­tu­do­má­nyi 283– 283

gaz­da­ság­in­for­ma­ti­kus 282 –282

ké­mia 292 292

kör­nye­zet­tan – –

ma­te­ma­ti­ka 282 – 282

prog­ram­ter­ve­ző in­for­ma­ti­kus 282 – 282

sport- és rekreáció­szer­ve­zés–sportszervezés szakirány 320 – 282

szőlész-borász mérnöki 282 – 282

Forrás és további felvételi információk: felvi.hu