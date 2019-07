Kiderült, kik jutottak be: örömöt és bánatot is hoztak a pontok

A Pécsi Tudományegyetem vezetősége idén sem szerette volna, hogy a jelentkezők a négy fal között izgulják végig a ponthúzást, így immár tizedeik alkalommal szerveztek Pont Ott Partit.

Este hét felé már gyülekeztek az izgatott felvételizők a Széchenyi téren, volt aki egyedül, más barátaival, családtagjaival várta az igazság pillanatát. A leendő hallgatók babzsák fotelekben beszélgetve, vagy éppen csocsózva készültek a pontok kihirdetésére. A fiatalok körében népszerű volt a szelfi automata is, sokan megörökítették a várakozás perceit.

Nem sokkal nyolc óra előtt Miseta Attila rektor, Páva Zsolt polgármester és Koltai Arnold, a hallgatói önkormányzat elnöke köszöntötte röviden a fiatalokat. A rektor úgy fogalmazott, örömteli, hogy a PTE-n növekedett a felvehető hallgatók létszáma. Majd óva intette a leendő gólyákat, mint mondta, ugyan bekerülni lehet hogy nem nehéz, de bennmaradni bizonyára nem lesz könnyű.

A beszédeket követően aztán kezdődhetett is a közös visszaszámlálás, majd a kivetítőn megjelennek a várva várt felvételi ponthatárok. Az ország összes felsőoktatási intézményének pontjai láthatóak voltak, de a legtöbben természetesen a Pécsi Tudományegyetem tíz karára voltak kíváncsiak. Sokan sikítozva, egymás karjaiba borulva fogadták az eredményt, egy anyuka pezsgővel is készült, mellyel koccintottak is fiával az eredményeket látva.

