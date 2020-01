Kiemelkedő termésátlagot hozott idén a kékoportó

A termőterület jelentős részén az idén is kékszőlőt termesztettek a gazdák, ez az arány néhány százalékponttal még magasabb is, mint korábban – mondta az MTI-nek Nagy Gergely, a villányi borvidék hegyközségi tanácsának titkára a szüret utáni jelentések alapján.

A villányi borvidék 81 százalékát lefedő kékszőlők közül az idén a cabernet sauvignont 421, a cabernet franc-t 333, míg a kékoportót 342 hektáron szüretelték. Jelentős területről gyűjtötték még be a merlot és a kékfrankos termését, előbbi 284, utóbbi 285 hektáron termett 2019-ben.

Nagy Gergely szerint a termésátlagok az elmúlt évek viszonylatában jónak tekinthetők, de a kékoportó kiemelkedő eredményekkel zárt, hektáronként átlagosan 90 mázsát hozott. A kékfrankosból hektáronként 84, merlot-ból 77, cabernet sauvignonból 60, míg cabernet franc-ból 64 mázsát szedtek le.

A hegyközségi titkár közölte, a megtermelt borok kisebb része került eddig forgalomba, elsősorban a korai illatos fehérborok, rizlingek, nagyobb arányban a portugieserek és a rosék. A testes vörösek legnagyobb része a következő hónapokban vagy csak 2020 végén, 2021-ben jelenik meg a kínálatban.

A júniusra jellemző volt a rekordokat döntögető meleg, és az azt követő hirtelen nagy mennyiségben lezúduló csapadék több munkát adott a gazdáknak. A szőlőtermelőknek az idei szezonban fokozottabban kellett a növényvédelmi munkákra is koncentrálniuk. A feladatok leginkább a kisebb termelőket érintették, a nagy pincészetek számára nem okoztak mindezek problémát. Kárpótolta a gazdákat Nagy Gergely szerint, az érési folyamat utolsó fázisában a nyár végi, őszi száraz, napos, meleg időjárás.

Az ültetvényeken a szüret után elkezdődtek, mára be is fejeződtek a talajmunkák, a nagyobb borászatok már javában metszik a szőlőt. Utóbbi folyamat egészen tavaszig eltart, hiszen ez a munka nem gépesíthető.

Az idei évben először volt lehetőség a támogatott zöldszüretre is, ez azonban számottevően nem érintette a Villányi Borvidéket. A kormány hektáronként 800-900 ezer forintot fizetett azoknak a gazdáknak, akik július 10-ig leszedték a fürtöket. Az igényelhető támogatást az indokolta, hogy túltermelés miatt egyre nagyobb nehézséget jelent a magyar borok értékesítése. A Villányi és a Pécsi Borvidéken is csak néhány termelő adta be a támogatás iránti igényét.