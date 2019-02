Kiemelt cél az iskolán kívüli tanulási szokások kialakítása

Színházi előadásokkal, témanapokkal egészítik ki az oktatást.

Különleges programokkal készülnek a térség diákjainak a következő időszakban a Fülep Lajos Művelődési Központban. A harminc hónapra tervezett projekt keretében a formális oktatást kiegészítő tevékenységet kívánnak megvalósítani, tudtuk meg Bognár Gyöngyvértől a központ vezetőjétől. Ebben partnerük a Pécsi SZC II. Béla Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, a Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és annak nagypalli és zengővárkonyi tagiskolája, a Komlói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pécsváradi Tagintézménye és a Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde.

Ezek a foglalkozások egyrészt élményt nyújtanak a diákoknak, másrészt növelik az intézmény iránti bizalmat, és a hétköznapi tevékenységek sorába emelik a tanulási folyamatokat. A programokon a résztvevők megismerhetik a helyi történeti, népművészeti szokásokat, kézműves-foglalkozásokon vehetnek részt, fejleszthetik anyanyelvi kifejezőképességüket az irodalmi és színházi alkotások rendhagyó feldolgozásával. A digitális eszközök magas szintű alkalmazását segíti elő a középiskolásoknak tartott HOM-INFO szakkör, valamint speciális ismereteket szerezhetnek különféle témanapokon.

A kisiskolások zeneművészeti csoporthoz csatlakozhatnak, a hátrányos helyzetű, értelmi fogyatékos diákok bevonását pedig a helyi módszertani iskolával közösen megvalósított témanapok és vetélkedők teszik lehetővé.

A programokba nemcsak Pécsvárad és a környező kitelepülések tanulóit vonják be, hanem a pedagógusokat is. Náluk egy újszerű szemlélet kialakítására törekszenek a szervezők, rámutatva, hogy az iskolán kívüli, újszerű tanulási formák javítják a gyerekek tanulási képességeit. Egyes foglalkozásokba a gyermekek szüleit is bevonják, amellyel az a céljuk, hogy együtt szerezzék meg az élethosszig tartó tanulásra való igényt.