Kígyók fúrták át magukat a vályogház mennyezetén

Naponta három-négy riasztást kap Both Zoltán veszélyes hüllőbefogó csapata. Legutoljára Baranyajenőben kellett beavatkozniuk, ahol öt kígyó fészkelte be magát egy vályogházba.

A családanya félt már a lakásban, azon gondolkodott, hogy gyerekeivel elköltözik onnan. Mint Both Zoltán, a veszélyes hüllők befogásával foglalkozó vállalkozó közölte, a kígyók átfúrták magukat a plafonon és kidugták fejüket, így néztek farkasszemet az ott lakókkal.

– Amikor leszedtük a gipszkartont, átnéztük a padlást, ám a kígyókat már nem találtuk – mondta el lapunknak Both Zoltán. – A nagy melegben a kígyók is menedéket keresnek, hűvösebb helyekre bújnak. Így történhetett itt is. Valószínűleg később egy macskától, nyesttől megijedhettek, és visszatértek eredeti élőhelyükre.

Both Zoltán a 2000-es évektől áll kapcsolatban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal. Ha kígyót, veszélyes hüllőt, rovart találnak, akkor minden esetben őt értesítik.

– Idén elhúzódott a kígyók párzási időszaka. Így nem meglepő, hogy napi három-négy riasztást kapunk – tette hozzá.

Pár hete egy kisfiút harapott meg egy kígyó, akit kórházba szállítottak. Rögtön értesítették a kígyóbefogókat, hiszen a harapásnyomból tudják csak meghatározni, hogy ártalmatlan siklóról, vagy más kígyóról van-e szó. Mint kiderült, a kisfiú egy úttesten vette észre a hüllőt. Meg akarta menteni, emiatt emelte fel, és vitte volna át a zöldövezetbe, ekkor harapta meg a kígyó. Szerencsére egy sikló volt a tettes, így a kisfiú sebét lefertőtlenítették, majd hazaengedték.

Egy másik esetben egy kocsi motorterébe fészkelték be magukat a hüllők. A sofőr leállt a járművével, hívta a rendőrséget, aki értesítették Both Zoltánékat. Mire kiértek a helyszínre, négy kígyó már el is mászott. A hüllőbefogó egy autószerelő segítségével megbontotta a motorteret, ezután még egy siklót kiemeltek.

– Egyre gyakoribb, hogy veszélyes hüllők miatt riasztanak minket. Három év alatt 12 aligátorteknőst fogtunk be – emelte ki Both Zoltán. – Pár éve egy nő tett bejelentést a rendőrségen, hogy egy kis település plébániatemplomának kertjében egy hatalmas kígyó szemez egy macskával. Hét perc alatt a helyszínen voltunk. A kígyó egy háromméteres tigrispiton volt, amit sikerült befogni, és a fővárosi állatkertbe szállítottuk.