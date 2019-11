Kilakoltattak egy családot a városban

Kilakoltatáshoz vezetett egy adóssággal rendelkező család kálváriája Siklóson.

A most 68 éves férfi még 2001-ben vett fel forint alapú tízmilliós nagyságrendű hitelt, amelynek fedezetéül a saját maga által épített ötszobás siklósi családi házat jegyezték be. A hitelt 2009-től nem tudta tovább fizetni, illetve vállalkozása is „becsődölt”.

A hitel fedezetéül szolgáló családi házat a tartozások miatt elárverezték a férfi feje fölül és a bank vásárolta meg. Úgy tudjuk, hogy a férfinek élettársával és annak 26 éves szellemi fogyatékkal élő fiával kellett kiköltöznie a házból.

Lapunk kérdésére Siklós jegyzője, dr. Héger Zsolt elmondta, a kilakoltatás csütörtökön megtörtént, a család ismerősöknél kapott helyet, emellett az önkormányzat egy szükséglakást is felajánlott a számukra. A jövő héten dönthetnek arról, hogy igénybe kívánják-e venni ezt az ingatlant.