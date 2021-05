Kinyit újra a civilek közösségi háza

Ezt ne hagyja ki! Karácsonynak diplomája se lehetne a mai szabályok szerint

A munkák nagyobb része már elkészült abból a 20 millió forintos projektből, mellyel a Civil Közösségek Háza belső megújítása a minőségi közösségfejlesztésért címmel márciusban indultak és három hónapos határidővel ígérték a megvalósulását.

Az volt a fő célkitűzés, hogy a Nevelők Háza Egyesület koordinálásával felújítják az önmagában is látványos Szent István téri palotát, a Civil Közösségek Házát. Most pedig elkészültek a legnagyobb feladattal, a védett parketta felújításával és az épület kívül-belül új festést és vakolatot kapott.

Olyan jól állnak a kitűzött átalakításokkal, hogy hétfőn, május 10-én megnyitja kapuit az aktuális járványügyi rendelkezések értelmében a ház. Az elkövetkező egy évben lesz még kertrendezés, eszközbeszerzés is (a képeket megvilágító lámpatestek cseréjét, új asztalok, székek vásárlását tervezik, továbbá a nyugdíjasok ingyenes számítógépes oktatásához is vesznek hét laptopot). Ezek a beruházások csökkentik majd a ház működési és üzemeltetési költségeit, növelik a szolgáltatások színvonalát, javítják a helyi közösségek mozgásterét és vonzóbbá teszik a helyet a látogatók számára is.