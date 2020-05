Kinyitnak a pincék Palkonyán, lehet majd borozgatni

Huszonhatodik alkalommal rendezték volna meg Palkonyán az évről évre több ezer embert vonzó hagyományos Pünkösdi Nyitott Pincéket, az idei évben ez nyilvánvalóan elmarad, azonban a borkedvelőknek ezúttal sem kell lemondaniuk egy jó kis borkóstolóról. Rechnitzer Szilvia turisztikai menedzser lapunknak elmondta, a pünkösdi hétvége két napján kinyitnak a pincék és várják a vendégeket.

– Arra kérjük a látogatókat, hogy vásároljanak egy üvegpoharat, amelynek ára ezer forint lesz és egy deciliter bor is jár hozzá. Ez környezettudatosabb megoldás az eldobható poharaknál, emellett pedig higiéniai szempontból is javasolt, hiszen a megvásárolt pohár csak az övé lesz – mondta. Hozzátette, a vendégek ezen kívül így a Palkonyai Turisztikai Egyesületet is támogatják. A pincék belátásuk szerint nyitnak ki és külön-külön ügyelnek majd arra, hogy az adott helyen ne tömörüljenek az emberek és a javasolt távolságokat betartassák. A vendégek, ahogyan már az elmúlt években is szokásukká vált, vihetnek pokrócot és a fűben ezt leterítve is leülhet egy-egy társaság. Lesznek élőzenei előadások is, amellyel igyekeznek a hangulatot kellemessé varázsolni.

Szervezett túrák most ugyan nem lesznek, de a vendégeknek érdemes egy kis kirándulást tenni a palkonyai szőlőkben. Felsétálhatnak a hegyre és onnan szemlélhetik a falut és a falut körülölelő három nagy halastavat. A szőlőhegyen járva megcsodálhatják a gondosan metszett szőlőtőkéket, valamint rábukkanhatnak régi borospincék maradványaira, vagy a természet által kialakított kis kanyonokra.