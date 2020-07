Kinyitott a Kanizsai Dorottya Múzeum is

Három hónap kényszerszünet után újra látogatható a Kanizsai Dorottya Múzeum. A mohácsi múzeum munkatársai a kényszerszünet alatt sem tétlenkedtek.

Az elmúlt három hónap során megerősítették az intézmény online jelenlétét: Facebook-oldalukon érdekes műtárgyakat tettek közzé felbecsülhetetlen értékű néprajzi és helytörténeti gyűjteményükből, országos játékot indítottak a Népviselet Napja alkalmából, amelyre még a határainkon túlról is neveztek. A járvány miatt kényszerszünet alatt nyereményjátékokat is szerveztek, megemlékeztek az aktuális jeles napokról, tematikus hetet tartottak Nepomuki Szent János ünnepének alkalmából. Mohácsra hozták a MúzeumTrip-et is, a kéthetes, országos múzeum-népszerűsítő kampányt, a múzeum kiállításait virtuálisan elérhetővé tették, s folytatták a szakmai háttérmunkát.

Mindez azonban nem pótolhatta a látogatókkal való személyes kapcsolatot. Most ismét eljött a múzeumok ideje. Kedden 10 órakor újból kinyílt a Kanizsai Dorottya Múzeum ajtaja. Az újranyitás örömére a hó végéig kedvezményes jegyekkel várnak minden érdeklődőt, illetve hamarosan egy kisebb rendezvénnyel is jelentkezik az intézmény. Az egészségügyi helyzet miatt a múzeum munkatársai néhány előírás betartását kérik a vendégektől.

A múzeum munkatársai mindent megtesznek a látogatók biztonsága érdekében. Folyamatosan tisztítják és fertőtlenítik az épület helyiségeit, a kilincseket, és a többek által használt felületeket (pl. ajtók, liftgombok), a múzeumi tereket gyakran szellőztetik.

A kép illusztráció.