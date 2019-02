Kisbusszal szállítják az ügyfeleket a bankhoz

Tizenkét bankfiókot záratott be a megyében a Dél Takarék Szövetkezet a napokban, a bicsérdi az egyik. A község önkormányzata a helyi kirendeltség bezárását követően is segíteni szeretné a településen élőket, hogy a banki ügyintézés és készpénzfelvétel továbbra is zökkenőmentesen történjen.

Ezért február 13-tól hetente egy alkalommal – szerdánként – a tanyagondnoki busz térítésmentesen szállítja a rászorulókat a takarékszövetkezet szentlőrinci fiókjához. A kisbusz a tervek szerint délután kettő órakor indul majd az önkormányzati hivataltól, így a személyes ügyintézésre is lehetőségük lesz a bicsérdieknek. A község vezetői azonban arra kérik a lakosokat, hogy csak azok vegyék igénybe a szolgáltatást, akik nem tudják családon belül megoldani az utazást, elintézni a készpénzfelvételt. A busz ugyanis egyszerre csak nyolc személyt tud szállítani. Az érintettek minden kedden 16 óráig jelezzék az igényüket a tanyagondnoknak.