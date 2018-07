Kitiltanák a részeg hajléktalanokat

A közelmúltban módosította az Alaptörvényt az Országgyűlés, így az egyik passzus értelmében tilos lesz a közterületeket életvitelszerűen használni. Ennek gyakorlati megvalósítása érdekében várhatóan a szabálysértési törvény is módosul. Őri László, Pécs alpolgármestere lapunknak nyilatkozva kijelentette, rendet szeretnének tenni a pécsi utcákon is.

Amint arról hírt adtunk, az elmúlt hetekben átrendeződött az a képzeletbeli térkép, amelyen a pécsi hajléktalanok kedvenc tartózkodási helyét lehetne feltüntetni. A belvárosban több környék is kiemelten népszerűvé vált körükben, például előszeretettel múlatják az időt a Citrom utca környékén, a Kereskedők Háza előtti téren, valamint a Jókai és a Hal téren is sokszor látni saját piszkában fetrengő, részeg hajléktalant.

Őri László, Pécs alpolgármestere az alaptörvény módosítása kapcsán lapunknak jelezte:

– Pécsett jelenleg az ország egyik legjobb hajléktalanellátó rendszere működik a város és a kormány támogatásával. A közelmúltban többek között 200 millió forintból új szálló is létrejött. A fedél nélkül maradt embereknek télen-nyáron, minden napszakban lehetőségük van egy-egy intézménybe behúzódni, ételhez jutni, sőt bizonyos mértékben rehabilitálódni is. A városban található nappali melegedő, éjjeli menedékhely, időszakos férőhely és átmeneti szállás is. Jelenleg összesen körülbelül 300-400 főt tudnak elszállásolni, de igény esetén akár többet is.

– Nem járja – szögezte le az alpolgármester, hogy miközben a városban az összes fedél nélkül élőnek ingyenes szállást és étkezéseket tudunk biztosítani, ezt a szolgáltatást egyesek nem veszik igénybe, helyette pedig elfoglalják a padokat és kéregetnek a pécsiektől és a turistáktól.

– Elvárható, hogy egy piacról érkező, két megrakott szatyorral közlekedő időskorúnak ne kelljen közelharcot vívnia pár perc pihenésért padon heverésző hajléktalanokkal, egy család azért ne ülhessen le fagyizni Pécs főterére, mert a padokon éppen alszanak.

Őri László kifejtette, a közterületek életvitelszerű használatának tilalmának a szabálysértési törvény módosításával igyekszik érvényt szerezni az állam. A tervezet már az Országgyűlés előtt van.

– Mi a magunk részéről azt fogjuk javasolni, hogy a rendőrség, a közterület-felügyelet és a TÁMASZ Alapítvány szociális szakemberei közösen járőrözzenek ősztől Pécsett. A szabálysértési törvény módosítása után várhatóan két lehetőséget tudnak majd felkínálni a közterületen élő hajléktalanok számára a járőrök. Amennyiben együttműködnek és hajlandók igénybe venni az ellátást, elkísérik őket az egyik szociális intézménybe, amennyiben pedig nem, akkor előállítás következhet, eljárást indíthatnak velük szemben. A bíróság közérdekű munkára kötelezheti a hajléktalanokat, vagy akár elzárást is elrendelhet velük szemben.