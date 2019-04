Kiugró volt a siklósi vár látogatottsága

Két helyezést javított a legkeresettebb turisztikai attrakciók listáján a siklósi vár és a Harkányi Gyógyfürdő is, előbbi a harmadik, utóbbi a negyedik helyre tornázta fel magát. 2019 első negyedévében tehát a Miskolctapolca Barlangfürdő és az egri vár után a siklósi várat és a Harkányi Gyógyfürdőt keresték a legtöbben.

Marosi András, a Harkányi Gyógyfürdő elnök-igazgatója elmondta, az év első három hónapjában csaknem 58 ezer, eddig pedig 85 ezernél is több vendége volt a Harkányi Gyógyfürdőnek, ami egy jó szezon kezdetét jelentheti. Szentgyörgyváry Péter, a siklósi vár várkapitánya is arról számolt be, emelkedett a látogatók száma a tavalyi adatokhoz képest, sőt az elmúlt húsvéti hétvége is kiugró volt.

– Nagyon sokan jöttek a helyiek közül is és többektől hallottam, hogy ők még ennyi embert nem láttak a várban – mondta. Hozzátette, számokban ez azt jelenti, hogy a négynapos ünnep alatt több mint négyezren érkeztek a siklósi várba. Vasárnap 1398 vendég látogatott a programokra.

Szentgyörgyváry Péter 2017 márciusa óta vezeti a siklósi várat és az átlag látogatószámot két év alatt sikerült több mint 25 ezer fővel megnövelni.

– A közelgő rendezvények közül érdemes odafigyelni a Várudvari Estékre, amelyet az idén július 10–13. között rendezünk és az augusztus 8–11. közötti Várfesztiválra – tette hozzá. Aki a várkertbe lép majd, az egy középkori világban találja magát, az esti koncertek előadói között pedig ott lesz a Hooligans és Ganxsta Zolee is.

A Harkányi Gyógyfürdő strandja május 10-én nyit, de már eddig is több programot szerveztek a hétvégékre. Az immár XXVI. Harkányi Fürdőfesztivált az idén július 19–21. között rendezik meg, augusztusban pedig visszatér a korábban is nagy népszerűségnek és látogatottságnak örvendő Harkányi Hosszú Hétvége.