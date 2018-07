Kiverte a biztosítékot a túl hangos basszus

A környéken élők bejelentései alapján túl hangosra sikeredett az idei Tettye Open Air szabadtéri mini fesztivál. A szervezők csak örömet szeretnének okozni a zenéléssel, de egészen más reakciót váltottak ki a közelben lakókból.

2012 óta évente tartják meg Pécsett, a Bagolyvár feletti tisztáson, a Tettye Open Air nevezetű szabadtéri rendezvényt, ami egy baráti zenélésből nőtte ki magát egynapos fesztivállá. A rendezők sikeres buliról beszélnek, de ők is tudnak az aznapi panaszokról, hisz a rendőrség is megjelent a helyszínen a lakossági bejelentések miatt.

– A mi célunk, hogy vendégeink és barátaink kulturált körülmények között, egy csodás környezetben jól érezzék magukat – mondta el a Dunántúli Napló megkeresésére Tóth Bálint, a fesztivált szervező Daidai elnevezésű, elektronikus zenével foglalkozó csapat egyik tagja.

– Természetesen mi is értesültünk a lakossági panaszokról, viszont a kiérkező rendőrök semmilyen szabályellenes dolgot nem találtak. Minden papírunk, engedélyünk rendben volt. Sajnáljuk ha valakinek kellemetlenséget okoztunk, nem ez volt a célunk. Talán a széljárás is közrejátszott abban, hogy idén a helyszíntől távolabb élők is hallhatták a zenét, de a bemért hangnyomás is megfelelt az előírásoknak, sőt, a bejelentések után vissza is vettünk a hangerőből – tette hozzá.

A szervező kiemelte, hatalmas munkát igényel egy ilyen jellegű buli előkészülete és lebonyolítása. A rendezvény előtt az ő feladatuk például a területen található különböző gazok és a parlagfű eltávolítása, emellett a parkoló tisztaságára is ügyelnek. Ezenfelül megígérik, hogy ha jövőre ismét megrendezik majd a fesztivált, akkor megpróbálják jobban felmérni a terepet hangosítás szempontjából, elkerülve az ebből adódó problémákat.

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányságot is megkerestük az üggyel kapcsolatban, akiktől azt az információt kaptuk, hogy – a Dunántúli Naplóhoz érkezett jelzésekkel szemben – nem több tucatnyi, mindösszesen két panasz érkezett hozzájuk az éjszaka alatt. Kollégáik természetesen kimentek a helyszínre, és valóban minden papírt rendben találtak, így távoztak – emelték ki válaszukban.

Kérdésünkre Horváth Endre, pécsi hatósági főosztályvezető elmondta, hogy a kormányrendelet értelmében létszám függvényében – szabadban tartott rendezvény esetén háromszáz főt meghaladóan – rendezvénytartási engedéllyel, valamint zajszakértő által készített és az abban foglaltak szerinti darab értékeknek megfelelő, jegyzőkönyvet alapul vevő hangosítási engedéllyel kell rendelkezni. Hozzátette: mindkét esetben a rendezvény szervezője felelős az engedélyek beszerzéséért.