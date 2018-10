Kívül-belül megszépül a város gyöngyszeme

Csaknem kétszáz millió forintból újulhat meg a közeljövőben kívül-belül Szigetvár egyik ékessége, a Páduai Szent Antal Plébániatemplom.

Az egykori ferences, barokk stílusban épült Páduai Szent Antal Plébániatemplom belső díszítettsége, monumentális méretei miatt a turisták egyik kedvelt célpontja, a felújítás után valószínűleg még szívesebben látogatják majd. De talán ami ennél is fontosabb, a helyi hitéleti tevékenység, a szentmisék és más egyházi ünnepek is még szebb környezetben valósulhatnak meg ezután.

A közel háromszáz éves épület alapkövét 1713-ban helyezték le egy török mecset helyén. Mint Király József, plébános a templomfelújítással kapcsolatos sajtótájékoztatón elmondta, két szempontból is fontos, hogy megújul az épület. – Egyrészt azért mert egy ilyen korú és művészeti értékű épület – amelyekre azt szokták mondani, hogy „épített örökség” avagy „kulturális örökség” – bizonyos értelemben kötelez arra, hogy megőrizzük, szépítsük és mi magunk is vigyázzunk rá, ahogy elődeink is tették. Másrészt mivel egy templomról van szó, ami ha megújul, akkor már nemcsak a létezésével, hanem a szépségével is hirdeti Isten jóságát, szeretetét és közelségét – fogalmazott a lelkipásztor.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az egyházközség a szükséges előkészítő munkálatokat már elvégezte, az engedélyezési tervek elkészültek, a részletes kiviteli tervek már az utolsó fázisban vannak. Júniusban a templom alatt található kriptából – amelyet a helyiek csak úgy neveznek, hogy Ferences Kripta – az oda eltemetettek földi maradványait egy gyászmise és beszentelés után Budapestre szállították, és a Margit körúti ferences templom kriptájába temették. Tehát most már csak az van hátra, hogy az előkészítő munkák után a gyakorlati munkavégzés is megkezdődjön.

Soltész Miklós a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a helyszínen úgy fogalmazott, életünk meghatározó része a vallás, a kereszténység, a katolikus egyház. Szigetváron talán a történelmi múltból is fakadóan még inkább fontos a kereszténység megtartó ereje. Ezért is döntött úgy a kormány, most már véglegesen, hogy 192 millió forinttal támogatni fogja az országos viszonylatban is kiemelkedő művészeti értékű épület felújítását.

Több mint másfél milliárdból újulhat meg a város

Az elmúlt időszakban több mint másfél milliárd forint pályázati támogatás jutott Szigetvár fejlesztésére.

Nagy Csaba, a térség országgyűlési képviselője elmondta, a Zöld Vár programban 340 millió forintot nyert a város, ez kiegészült azzal a 700 millió forintos kormányzati fejlesztéssel, amit a vár 1566-os ostromának 450. évfordulójára a település megkapott. Továbbá 200 millió forintot kapott a város az új háziorvosi rendelőre, két körforgalmat is építhetnek a támogatásból, ugyanakkor elindult a sportcsarnok és a tanuszoda korszerűsítése is, és elkezdődött az óvoda felújítási program. A legutóbbi nyertes pályázatból pedig a család és gyermekjóléti szolgálat fejlődhet.