Kívül-belül megújult az óvoda épülete Hidason

Teljesen megújult a település óvodájának épülete, így ezentúl tizenkét bölcsődés és ötven óvodás gyermek részesülhet jobb ellátásban a faluban. Az intézmény felújításán túl infrastrukturális fejlesztés és eszközbeszerzés is történt.

A projekt során a tálalókonyhát a mai kor követelményeinek megfelelően alakították át, a korszerűtlen berendezési tárgyakat lecserélték. A csoportszobába új bútorok kerültek. Emellett a tornaterem padozatát is megújították csakúgy, mint az épületben található dolgozói, szociális helyiségeket.

Az intézmény udvarára modern, kültéri játszóeszközöket telepítettek, a biztonságosabb használat érdekében pedig a hinták alá ütéscsillapító burkolatot helyeztek.

A modernizációs projekt keretében a nevelési, gondozási feladatok ellátásához szükséges informatikai eszközöket és szoftvereket is beszerezték, emellett a beruházás ideje alatt kialakították az intézmény weboldalát. A fejlesztés során még egy napelemes energiatermelő rendszert is kiépítettek.

A kivitelezés 2018. októberében kezdődött, az eszközbeszerzés pedig nemrégiben fejeződött be.