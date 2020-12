Kívül és belül is megújul a nagypalli hivatal

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Több pályázatot is elnyert a település önkormányzata, egyes munkák már elindultak, mások pedig hamarosan megkezdődhetnek. A Szabadság utca 26. szám alatti ingatlanon, ahol az önkormányzati hivatal mellett az óvoda és a kultúrház is megtalálható, jelenleg energetikai felújítás – homlokzatszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés, napelemek elhelyezése – zajlik. A kultúrház nemcsak külsőleg, hanem belsőleg is megújul, ezekre a munkákra a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat nyert pályázatot. A Nagypalli Magyar-Német Barátság Klub pályázatával pedig az ott található bútorokat tudják majd lecserélni.

A 2020-as Magyar Falu Programban korábban tartaléklistára került a Faluházak felújítása című pályázatuk, nemrég viszont megérkezett a pozitív döntés, hogy mégis megkapják a csaknem 30 millió forintos támogatást a szükséges munkálatokra. Ebből az önkormányzati hivatal belső felújítását valósítják meg, többek között korszerűsítik a villamoshálózatot, valamint lecserélik az irodabútorokat.