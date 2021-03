Koalíciós válság: az önfeloszlatás lehet a megoldás?

A parlamenti választások okán előre leosztott pozíciók miatt a baloldalon megpróbálják a választók szeme elől elrejteni az egymással szembeni csatározásokat Pécsen, de a felszín alatt nem nyugodtak meg a kedélyek, ezzel viszont Pécsnek okozhatnak károkat, a baranyai megyeszékhelyen a képviselő-testület önfeloszlatásával új fejezet kezdődhetne a város életében.

Ezt ne hagyja ki! Üres ígéretek: Karácsony méltatlan a környezetbarát jelzőre

Minden napért kár, amit a hatalomban tölt a balliberális koalíció – vélekedett Kővári János (ÖPE), a nemzeti oldal képviselője, aki szerint megfontolandó lenne, hogy a veszélyhelyzet után a testület a pécsiek és a város érdekében feloszlassa magát. Ezt arra alapozza, hogy a koalíciós válság, a balliberális erők belső konfliktusai miatt a város irányítása is csorbát szenved, elég csak arra gondolni, hogy amíg a pozícióharcok miatt belsős, szűkkörű válságtanácskozásokat tartanak, addig más, a város életét meghatározó folyamatokra nem kerülhet sor.

– Veszekedésektől hangos a baloldal, jó lenne, ha Pécsen is azzal foglalkoznának, amire megválasztották őket, ez elmúlt másfél év alatt ez nem nagyon sikerült – vélekedett Csizmadia Péter, a Fidesz frakcióvezetője. – Annak nincs sok értelme a város fejlődése szempontjából, hogy egymással vitatkoznak és a pozíciókért küzdenek.

Mohácson is összeugrott a baloldal

Legutóbb Mohácson oszlatta fel magát a képviselő-testület, miután a szocialista polgármesterrel, volt MSZP-s pénztárnok, Puch László vejével, Csorbai Ferenccel nem tudott együttműködni a – fideszes többségű – képviselő-testület.

Bár ezt politikai pártok közötti ellentétre is szűkíthetné a balliberális média, de Csorbai Ferenc ténykedésén saját párttársai – igaz, állítása szerint Csorbai később kilépett az MSZP-ből – is megütköztek, az MSZP mohácsi elnöke, Király András le is mondott a posztjáról. Akkor azt is elmondta a Mohácsi Újság.hu-nak, hogy nem tudott együttműködni a testületi munkában a polgármesterrel, semmilyen döntésbe nem vonták be, nem osztottak meg vele semmilyen információt. Király szerint Csorbai számos döntése a város érdekeivel ellentétes volt.

A feloszlatás miatt kiírt időközi választáson Csorbai már egy álcivil egyesület színeiben indult, de az MSZP-elnök után a Momentum Mozgalom is kihátrált mögüle.

Pécsen is formálódik a belharc

A baloldal Pécsen a 2019-es pécsi önkormányzati választáson hasonló taktikát használt. Mellár Tamás, az MSZP-P frakciószövetség tagja által vezetett „civil” szervezet mögé bújtak el a baloldali képviselőjelöltek, a politikában kevésbé járatos választók – ez volt a többség – nem tudhatták, hogy szocialista, jobbikos, momentumos politikusra, vagy éppen DK-sra voksolnak, amikor a szavazólapon a Mindenki Pécsért Egyesület jelöltje mellett húzzák be az ikszet.

Csorbai időszakos mohácsi regnálása sokak szerint abban is hasonlít a pécsi helyzetre, hogy a megyeszékhelyen is Puch László és az MSZP-s érdekkör szerezhetett befolyást a városvezetésben, a cégek irányításában. A Momentum Pécsen is – ultimátummal – tiltakozott a városvezető ténykedése ellen, amihez pedig kezdetektől társult Péterffy Attila polgármester jelölőszervezetének, a Mindenki Pécsért Egyesületnek az elnöke és a DK is.

A pécsi történések, a baloldali torzsalkodások már most előrevetítik azt a forgatókönyvet, hogy a 2022-es választásra a különböző baloldali formációknak a hatalomért való összefogása nem jelenti egyben az adott város, vagy térség fejlődését.

Kiemelt képünk illusztráció.

A témában a jegyzetünket itt olvashatja.